美國上周首次申領失業救濟人數急升至26萬 創近4年新高
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國上周首次申請失業救濟人數大幅增加，創近四年來最高水平，顯示在招聘明顯放緩之際，裁員活動可能正在上升。
據彭博社報道，美國勞工部9月11日（周四）發布最新數據，截至6日當周，初次申請失業救濟金的人數增加2萬7000人，至26萬3000人，是2021年10月以來的最高水平。
數據顯示，增幅主要來自德州（Texas），當地初次申領人數在未經季調前激增1萬5304人；密歇根州（Michigan）則排在第二，增加2980人，而大多數州則出現下降。
與此同時，截至8月30日當周，持續領取失業救濟的人數維持在194萬人不變。
在這數據公布前一天（5日），美國每月就業數據顯示，8月僅新增2萬2000個工作職位，就業增長連續數月急劇放緩。分析指出，對總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）經濟政策的不確定性，讓僱主在招聘時變得更為謹慎。
