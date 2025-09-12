Charlie Kirk遇刺｜特朗普歸咎極左派政治暴力　誓言緝凶｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友，右翼評論家柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時遭到槍殺。特朗普其後上傳影片，將事件歸咎「極左派的政治暴力」（radical left political violence），指責極左派醜化柯克，將其與納粹相提並論。特朗普揚言，必定會將兇徒緝拿歸案。



特朗普在柯克遇刺後上傳影片：

特朗普表示，柯克在猶他州一間大學校園慘遭暗殺，我對此深感悲痛和憤怒。柯克啟發了數百萬人，今晚，所有認識他、愛戴他的人都感到震驚和恐懼。柯克是一位愛國者，他畢生致力於公開辯論事業，也致力貢獻他深愛的國家。

柯克為自由、民主、正義和美國人民而戰。他是真理和自由的殉道者，從未有人像他一樣受到年輕人的尊敬。柯克也是一位擁有深厚信仰的人，我們欣慰地知道，他如今已在天堂與上帝同在。我們為他的妻子埃里卡、兩個年幼的孩子以及他最愛的家人祈禱。

2018年3月22日，美國華盛頓，時任總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮舉行題為「下一代」的青年論壇上與主持人、美國轉捩點創辦人柯克（Charlie Kirk，右）在台上發表講話。（Reuters）

我們祈求上帝在這個充滿痛苦和心痛的可怕時刻保佑他們。這是美國的黑暗時刻。柯克走遍全國，與所有對真誠辯論感興趣的人齊聚一堂。他的使命是讓年輕人投身政治，這一點他做得比任何人都好，分享他對國家的熱愛，並在全國校園傳播常識。他以勇氣、邏輯、幽默和優雅來傳播自己的理念。

所有美國人和媒體早就應該正視這樣一個事實：日復一日、年復一年地以仇恨、最卑鄙的方式妖魔化那些與你意見相左的人，最終導致暴力和謀殺的悲劇後果。

多年來，激進左翼人士一直將像柯克這樣優秀的美國人，比作納粹和世上最殘忍的殺人犯和罪犯。這種言論直接導致我們今日在我國看見的恐怖主義，必須立即停止。我的政府將追查每一個促成這場暴行以及其他政治暴力的人，包括資助和支持這些暴力的組織，以及那些針對我們的法官、執法官員以及所有維護我們國家秩序的人。

從去年在賓州巴特勒發生的謀殺案（一名丈夫和一名父親因此喪生），到針對美國移民及海關執法局（ICE）探員的襲擊，到在紐約街頭一名醫療保險企業高層被殘忍殺害，再到眾議院多數黨領袖斯卡利斯（Steve Scalise）和其他三人遭槍擊，激進左翼政治暴力傷害了太多無辜者，奪走了生命。

今晚，我呼籲所有美國人致力於柯克奉上生命所追求的美國價值：言論自由、公民權、法治，以及愛國奉獻和對上帝的熱愛。柯克是美國最優秀的人，而襲擊他的惡魔正在襲擊我們整個國家。

一名刺客試圖用子彈讓他沈默，但他失敗了，因為我們將共同努力，確保他的聲音、他的理念和他的遺產能夠世代流傳。今天，由於這宗令人髮指的事件，柯克的聲音比以往任何時候都更加嘹亮、更加偉大，無人能及。

願上帝保佑他的逝去。願上帝保佑他的家人。願上帝保佑美利堅合眾國。謝謝大家。