Charlie Kirk遇刺｜DC漫畫編劇嘲：希望子彈沒事　作品遭取消連載

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友，右翼評論家查理柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時遭到槍殺。擔任DC漫畫旗下《紅頭罩》（Red Hood）編劇的費爾克馬丁（Gretchen Felker-Martin）11日在社交平台上辱罵柯克，嘲諷道「希望子彈沒事」。



柯克生前反對跨性別者權利。他遇害後，作為跨性別女性的美國作家費爾克馬丁在社交平台X（舊稱Twitter）發文，罵柯克是「納粹賤人」（Nazi Bxxch），還說：「希望打中柯克的子彈沒事。」該貼文現已刪除。

貼文在網絡上引起爭議，DC漫畫隨即宣布取消《紅頭罩》的新刊連載。DC漫畫發言人對美媒發布聲明表示：「我們高度重視創作者和社群，並維護和平、獨立表達個人觀點的權利。任何可能被視為煽動敵意或暴力的帖子或公開評論均不符合DC的行為準則。」

美國副國務卿蘭道（Christopher Landau）11日警告，已指示領事官員對任何讚揚、合理化或輕視柯克遇刺事件的外國人「採取適當行動」，但未有說明「適當行動」包括甚麼行動。