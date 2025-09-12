Giorgio Armani遺囑曝光　指示出售公司股份或IPO　點名3企業優先

意大利知名時裝設計師Giorgio Armani於9月4日離世，享年91歲。路透社9月12日報道，Armani的遺囑指示繼承人在18個月內出售公司15%股份，並在Armani去世後的3至5年內，將另外30%至54.9%的股份轉讓給同一買家。遺囑中也提到另一替代方案，則是在意大利或同等地位的市場進行IPO。



根據遺囑，公司將優先考慮將股份出售給路威酩軒（LVMH）、化妝品巨頭歐萊雅（L'Oréal）、眼鏡製造商EssilorLuxottica，或由Armani基金會選出其他「同等地位」的集團。

遺囑指，繼承人應優先考慮將股份出售給與Armani有商業聯繫的其他時尚和奢侈品公司。

Giorgio Armani於2025年1月在巴黎出席時裝騷（Reuters）

因Giorgio Armani生前堅持不願稀釋其控制權，或讓其公司上市，因此遺囑中明確提及出售股份或IPO的決定令外界感到意外。

Giorgio Armani於2024年6月在巴黎出席時裝騷（Getty）

儘管Armani優先考慮向3家公司出售股份，但貝倫貝格（Berenberg）分析師在報告中表示，其認為LVMH是3家集團中最有可能達成交易的，因雙方在策略上十分契合。貝倫貝格亦表示，LVMH完全有能力收購Armani，預計Armani的估值將定在50億至70億歐元（約456億港元至638億港元）之間。