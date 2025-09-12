Charlie Kirk遇刺案　22歲猶他州男子Tyler Robinson落網

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友、右翼評論家查理柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時遭槍殺，疑犯逃逸逾24小時，特朗普12日指，執法部門已拘留疑犯。FBI之後公布疑犯為22歲猶他州男子Tyler Robinson。



特朗普在接受電視台訪問時稱「我想我們已經找到他了」（I think we have him）。

特朗普稱，是一名跟疑犯很親近的人作出舉報，然後透露是疑犯父親透過「一位參與執法工作的部長」轉達消息。

美媒：疑犯向父親承認犯案

美媒（CNN）引述兩名消息人士指，疑犯向父親承認自己是槍手，其後父親向當局報告。

特朗普稱希望兇手會被判死刑。

圖為2025年9月11日，美國民眾在猶他州悼念遭槍殺的特朗普盟友Charlie Kirk。（Reuters）

聯邦調查局（FBI）和州政府官員較早前稱，槍手在活動開始前數分鐘的上午11時52分左右抵達校園，看起來是大學生年紀，能「輕鬆融入」校園而不顯得突兀。

閉路電視畫面顯示他經樓梯爬上附近建築物屋頂，然後至中午12時過後不久，他犯案開了一槍，在案發後，他從屋頂跳下逃往鄰近社區。

2025年9月10日，美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）在猶他州發表演講時遇刺，現場人群在槍聲響起後四處逃竄。（Reuters）

聯邦調查局並在網上發布嫌疑人照片，呼籲公眾協助他們緝兇。

柯克遭到槍擊一刻：