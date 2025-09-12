疑犯Tyler Robinson被捕　家人指近年熱衷政治　批評Charlie Kirk

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友、右翼評論家查理柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時遭槍殺，疑犯Tyler Robinson於12日被捕，據州長指，疑犯家人向調查人員講述Tyler Robinson近年愈見熱衷政治，並批評查理柯克。



猶他州州長斯考克斯（Spencer Cox）12日向傳媒指，被捕的22歲疑犯Tyler Robinson並非猶他谷大學的學生，目前相信他是單獨犯案，警方仍在調查中。

Charlie Kirk遇刺案：圖為被捕疑犯Tyler Robinson

州長斯考克斯透露指，調查人員查問疑犯的一名家庭成員時，對方講述Tyler Robinson近年愈見熱衷政治，並在不久前的一場家庭夜晚聚會上談論查理柯克，Tyler Robinson當時與另一家庭成員說道查理柯克會到訪猶他州猶他谷大學，他談到不喜歡查理柯克，指其「充滿仇恨，並散播仇恨」。

FBI發放的疑犯圖片

據州長指，Tyler Robinson被捕時身穿的衣服，與聯邦調查局（FBI）向外界發放疑犯圖片中的衣服類似。