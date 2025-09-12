Charlie Kirk遇刺｜特朗普：將追授總統自由勳章

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，他將追授遭槍殺的柯克（Charlie Kirk）總統自由勳章。



美國全國廣播公司（NBC）報道，特朗普周四（9月11日）出席五角大樓舉行的9·11事件24年紀念活動。他發表講話時說：「在（儀式）開始之前，我想表達許多美國人對查理柯克遭遇這宗令人髮指的暗殺事件所感受到的震驚與悲痛。查理是他這一代的巨人，是自由的捍衛者，也是千百萬人的榜樣。」

圖為2025年9月11日，特朗普在華盛頓出席911事件24週年悼念活動。（Reuters）

他說，具體頒發總統自由勳章的日期將很快公布，「但我可以保證一件事，那就是現場將會有非常龐大的人群，非常非常龐大」。

特朗普也說：「我們為他美麗的妻子埃里卡（Erika）和可愛的孩子們祈禱——他們都是很棒的人。我們非常想念他，但我堅信查理的聲音以及他賦予無數人，尤其是年輕人的勇氣，將永垂不朽。」

戰爭部長（舊稱國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）也在9·11事件的紀念儀式上向查理柯克致敬。「無論身處何地，你都展現出純粹的勇氣。查理·柯克，我們愛你。」

他也補充說：「就像9·11事件中的人們一樣，你永遠不會被遺忘。」

31歲的美國知名保守派活動人士、總統特朗普的政治盟友查理柯克周三（10日）在猶他州一所大學演講時遭槍擊身亡。

9·11事件是指，恐怖組織基地組織（al-Qaeda，又譯阿爾蓋達）2001年9月11日劫持四架民航客機，其中兩架撞向紐約世貿中心雙子塔，一架撞向華盛頓五角大樓，另一架在賓夕法尼亞州墜毀。事件導致近3000人死亡，成為美國史上傷亡最嚴重的恐怖襲擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

