捲愛潑斯坦案　英國駐美大使文德森遭革職　曾稱對方老best惹禍

英國9月11日公布，在首相施紀賢（Keir Starmer）要求下，英國駐美國大使文德森（Peter Mandelson）的職務已遭解除，因文德森與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的「深遠關係」，較施紀賢上任之初已知情況存在巨大差異。英媒較早前揭露文德森與愛潑斯坦的昔日往來信件中，文德森曾稱呼對方為「最好朋友」，又引用《孫子兵法》鼓勵對方。



綜合英媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因牽涉愛潑斯坦案受到外界關注，隨之而來的是超過3.3萬頁有關案件的私密紀錄因應公開，包括祝賀愛潑斯坦50歲生日的信件以及日常電郵，其中多封來自文德森。

《太陽報》引述兩封鼓勵愛潑斯坦的電子郵件，愛潑斯坦當時因涉嫌用「性款待」美國政商名流而深陷官非，文德森在其中一封中寫：「你必須極其堅強，爭取提前釋放，並儘可能保持冷靜的心態」。

在另一封電郵中，他則引述中國經典兵書《孫子兵法》：「提醒一下。你們正在反擊，所以你們需要策略、策略、策略。記住《孫子兵法（the Art of War）》。」

2025年9月2日，美國華盛頓特區，示威者在美國國會大廈附近活動，抗議美國總統特朗普與已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）之間的曖昧關係。（Reuters）

文德森不僅在電郵中與愛潑斯坦保持聯繫，還在他50歲生日時致信祝賀，並在信中稱呼對方為「我最好的朋友（my best pal）」。這封信連同其他名人的生日信，包括懷疑有特朗普簽名、附有裸女簡筆畫的生日信，由馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，即愛潑斯坦的前女友和助理）製作成生日禮物送給愛潑斯坦。

文德森去年獲施紀賢任命，今年2月履新，他周三對此事表示遺憾，指非常後悔與愛潑斯坦會面。路透社報道指他政治資歷深厚，以幕後工作聞名，是前首相貝理雅（Tony Blair）執政英國時期，工黨成功上台的重要助力。