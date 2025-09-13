英國倫敦11萬人參加右翼遊行　多人倡反對移民湧入　警派千人戒備

由反移民、極右翼人士湯米魯賓遜（Tommy Robinson，本名為Stephen Yaxley-Lennon）組織的「團結英國遊行」於9月13日在倫敦舉行，遊行標榜是為宣傳言論自由，同時稱要紀念於9月10日被槍殺的右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk）。警方估計遊行約有11萬人參加。由於不少示威者倡反對移民湧入，也有外媒形容這次遊行是「反移民遊行」。

同日「反對種族主義」(Stand Up To Racism）組織也發起集會打對台，也在倫敦舉行，警方估計約5000人參加。倫敦警方擔心潛在衝突發生，增派上千警力應付。



2025年9月13日，由極右翼人士湯米魯賓遜（Tommy Robinson，本名為Stephen Yaxley-Lennon）組織的示威遊行在倫敦舉行。（Reuters）

路透社報道，在「團結英國遊行」中，在場部份示威者舉着英國國旗和英格蘭聖佐治十字旗。

人群高喊批評英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的口號，並舉着標語牌，其中一些標語牌上寫着「把他們（移民）送回家」。

部份示威者舉起寫着「驅逐所有非法者」、「停止船隻」（意指非法移民船）的橫額，即要求政府驅逐或制止非法移民。

部份示威者紀念名嘴Charlie Kirk

「團結英國遊行」的部份示威者亦高舉查理柯克的照片，以紀念這一右翼青年領袖。還有一些人身披美國和以色列國旗，並頭戴美國總統特朗普（Donald Trump）的「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子。

預計周六（13日）有超過1600名警員部署在倫敦各地，其中包括500名從其他警隊調來的警員。

負責此次警務行動的指揮官Clair Haynes表示，「我們將像對待其他抗議示威一樣處理這次活動，不偏不倚進行執法，確保人們能夠行使合法權利，但若發生事件或違法行為，我們也會堅決處理。」