Charlie Kirk遇刺｜美媒：疑兇與跨性別室友同居　兩人通訊助破案

美媒9月13日引述聯邦調查局（FBI）高層官員報道，刺殺美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論員柯克（Charlie Kirk）的疑兇羅賓遜（Tyler Robinson）事發時與一名跨性別室友同居。報道指，羅賓遜與這位室友之間的通訊協助聯邦調查局鎖定羅賓遜的疑兇身份。



據霍士新聞（Fox News）報道，聯邦調查局官員證實，22歲的泰賓遜與一名未透露姓名的跨性別人士（一名原本為男性，現嘗試變成女性的人士）處於「戀愛關係」，他們在猶他州聖佐治（Saint George）合租一套聯排房屋。

據報道，這名室友現時正全力配合聯邦調查局的調查。

霍士新聞記者首先發布有關室友的信息：

一名聯邦調查局官員表示，這位室友「非常配合」，並表示此人事前「完全不知道」羅賓遜策劃暗殺柯克。目前，此人並未被指控涉及參與這次暗殺事件。

FBI官員指，由於他們掌握了羅賓遜與其情人之間的短訊和其他通訊記錄，這有助FBI探員鎖定羅賓遜作為疑兇。官員們表示，FBI從他們的公寓中獲取了證據，包括電腦，他們正在檢視這些物證。

聯邦調查局拒絕評論羅賓遜的情人是否會被起訴。

羅賓遜和他的情人合租的公寓與羅賓遜父母居住的猶他州南部社區處於同一社區。距離發生槍擊事件的猶他谷大學​​約四小時車程。

儘管官方尚未公布這位室友的身份，《紐約郵報》同日報道，根據公開記錄，22歲的特維格斯（Lance Twiggs）與羅賓遜住在同一地址。特維格斯的一位親戚向《紐約郵報》證實，「是的，他們是室友。」

這位不願透露姓名的家庭成員表示，她知道特威格斯已被警方帶去問話。當地警方據報13日（周六）前往羅賓遜和特威格斯合組的聯排別墅調查時裏面空無一人，這裏月租需要1800美元。

這位親戚指，特威格斯小時候「聰明、說話很快，還是一位天才鋼琴家」。

親戚慨嘆：「但長大後，他總是沉迷於遊戲，沉浸在自己的小世界裡，他仍然與家人保持一定程度的聯繫，但他選擇了一種截然不同的生活方式，所以關係並不十分親密。他17歲時就搬離父母家。」