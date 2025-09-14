魯比奧：俄羅斯無人機進入波蘭領空不可接受

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）周六（9月13日）表示，本週俄羅斯無人機進入波蘭領空的行為不可接受，但目前尚不清楚俄羅斯是否故意將無人機派往波蘭領土。



根據路透社，魯比奧啟程訪問以色列和英國前對記者表示：「我們認為這是不可接受、不幸且危險的事態發展，毋庸置疑：這些無人機是被故意發射。問題在於它們是否被專門設定以波蘭為目標。」。

魯比奧稱，若無人機確實以波蘭為目標，「若證據指向這一結論，那這顯然將是一種高度升級的舉動。」他補充道，不過「也存在其他多種可能，但我們希望在掌握全部事實並與盟友磋商後再作出具體判斷」。

2025年7月1日，美國國務卿魯比奧在華盛頓四方機制外長會議前發言。（Reuters）

波蘭軍方表示周三於本國領空擊落多架入侵的俄羅斯無人機。事情震驚歐洲，歐洲多國及北約領袖發聲譴責。俄羅斯駐波蘭臨時代辦奧爾達什則表示，波蘭未提供在波蘭上空被擊落無人機來自俄羅斯的證據。奧爾達什稱：「我方認為這些指控毫無根據。沒有提供任何表明這些無人機來自俄羅斯的證據。」

俄羅斯國防部回應稱時，無人機展開攻擊烏克蘭西部軍事設施的任務，並非為攻擊波蘭境內，「據稱越過波蘭邊境的俄羅斯無人機的最大射程不到700公里。儘管如此，我們仍準備就此問題與波蘭國防部進行磋商。」

澳洲SBS報道，除了波蘭之外，羅馬尼亞也成為最新的一個通報無人機入侵其領空的北約產品。羅馬尼亞聲明指，該國戰機「在國家領空搜尋到一架無人機」，並追蹤其行踪，協商在羅馬尼亞 Chilia Veche 村附近該時無人機「從雷達上消失」踪跡。