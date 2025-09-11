從卡塔爾到波蘭：內塔尼亞胡和普京一同挑戰特朗普？

9月9日，以色列在特朗普（Donald Trump）的默許或允許之下空襲了美國中央司令部（CENTCOM）區域總部所在的卡塔爾，試圖擊殺正在多哈豪宅區一座建築物內商談加沙停火方案的哈馬斯領袖，嚴重破壞了美國作為海灣阿拉伯國家保護者的威信、特朗普叫停加沙戰爭的努力，以至是美國自特朗普第一任期以來以《阿伯拉罕協議》（Abraham Accords）模式撮合以色列和阿拉伯國家的長期部署。

同一天，中歐時間晚上11時30分，極大可能來自俄羅斯的19架無人機開始闖入波蘭領空，從德國、荷蘭到意大利的北約國家軍隊都趕忙應對，擊落當中有威脅的4架無人機，是為北約軍隊史上首次在北約國家空域接觸潛在威脅目標，也是首次有俄羅斯無人機在北約範圍被擊落。

可是，在這次北約聯防威信史無前例受到外部實際行動挑戰的時候，特朗普的回應異常軟弱，只簡單說了句：「俄羅斯為什麼用無人機侵犯波蘭領空？開始吧！」（What’s with Russia violating Poland’s airspace with drones? Here we go!）

對於俄羅斯無人機闖入波蘭，特朗普的回應異常軟弱，只簡單說了句：「俄羅斯為什麼用無人機侵犯波蘭領空？開始吧！」（Truth Social截圖）

這一天，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不約而同地向特朗普甚至是美國的威信發出了有力的挑戰。

美國、以色列：「誰才是超級大國？」

對於以色列轟炸卡塔爾，白宮的說法是特朗普是從當地美軍的偵測得知以色列發動空襲，然後才通知卡塔爾。卡塔爾則表明多哈傳出爆炸聲之後才收到美國官員的來電。有不願透露姓名的美國官員則稱，他們先找以色列澄清，但當以色列回應美國之時，導彈已經射出去了。亦有消息指，儘管特朗普不滿內塔尼亞胡的決定，但以方早已告知白宮。

根據以色列媒體的報道，以軍這次動用了15架戰鬥機，發射了10枚精準武器。衛星圖片亦顯示，以軍精準打擊了哈馬斯人員身處的建築物，殺死了5個哈馬斯人員，當中包括首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）的兒子，以及1個卡塔爾安全人員，不過以色列媒體就報道，這次襲擊很可能未有殺死作為主要目標的幾位哈馬斯領袖，當中包括哈亞本人、哈馬斯決策會議主席、西岸哈馬斯領袖等人；而哈馬斯亦稱其領袖層未有遇害。

白宮批評了以色列對卡塔爾的襲擊，卻重申剷除哈馬斯的重要－－很小心地走了一條雙方也不得罪的路線。

多哈受襲建築受損情況。（Reuters）

特朗普聲稱擊擊全是內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的決定，又說對以色列的攻擊「很不高興」。《華爾街日報》亦以「激烈的通話」（heated call）來形容特朗普在擊襲後跟內塔尼亞胡的溝通－－這種由媒體報道出來的「口角」，跟拜登（Joe Biden）多次據報背後用粗言大罵內塔尼亞胡類似，但內塔尼亞胡一直以行動證明他是「罵不倒」的。

特朗普聲言，他已經向卡塔爾領導人塔米姆（Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani）和首相兼外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）保證，同類的襲擊不會再發生。他又指示國務卿魯比奧（Marco Rubio）完成與卡塔爾的防務合作協議（按：其具體內容為何，外界並不清楚）。

內塔尼亞胡將以色列對卡塔爾的攻擊包裝成其對9月8日耶路撒冷6死恐襲的報復－－哈馬斯的武裝部隊「卡桑旅」（Qassam Brigades）已對此承認責任。不過，內塔尼亞胡重申以色列會在世界任何地方追擊哈馬斯。以色列的駐美大使則稱「如果我們這次沒有搞定他們，我們下一次將會搞定他們」。

內塔尼亞胡也直接向卡塔爾作出公開威脅，要求卡塔爾將哈馬斯官員驅逐出境，或者將他們繩之於法，「如果你們不這樣做，我們將會這樣做」（以下）。

特朗普剛剛口頭保證完以色列不會再襲擊卡塔爾，內塔尼亞胡及其他以色列官員隨即就直接或間接威脅會繼續攻擊身在卡塔爾的哈馬斯領導層。特朗普此刻的感受大概跟前總統克林頓（Bill Clinton）跟內塔尼亞胡見面之後的反問一般：這裏誰才是超級大國？

為何攻擊卡塔爾？

卡塔爾長期充當「中東版瑞士」的角色。在2023年10月7日的哈馬斯恐襲之前，內塔尼亞胡政府也一直容許卡塔爾為加沙哈馬斯提供資金；美國和阿富汗塔利班的談判也在卡塔爾進行；更不用說加沙戰爭爆發之後以色列和哈馬斯之間的各次停火談判。

雖然以色列近日聲言已接受美國的加沙停火方案，其攻擊卡塔爾的行動卻完全破壞了卡塔爾作為中立方的角色，其實際訊號就是「不要談了」－－同一時間，以色列也向加沙城的百萬民眾發出了疏散令，準備全面進佔。

諷刺的是，美國最新的加沙停火方案跟以往的各種方案的一大不同，就是特朗普「私人保證」以色列在暫時停火60天換回所有人質之後將會「真心誠意」進行終結戰爭的談判。

巴結特朗普的真實「價值」

以色列空軍為何能夠成功空襲卡塔爾也是一宗懸案。

卡塔爾的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）有上萬名美軍，是美國中央司令部的區域總部。卡塔爾跟美國雖然沒有聯防條約，但卡塔爾是美國的「主要非北約盟友」，長期同美軍有緊密合作，又給美國重兵駐紮在自己的國家，得到美國軍事保護當然是合理期待。

卡塔爾烏代德美軍基地（Al Udeid Air Base）的所在地。6月該處曾受到伊朗導彈襲擊。（Getty）

即使內塔尼亞胡真的沒有預先告知美國，因而面對以色列戰機飛來，白宮來不及反應，但是在地的美軍也應該有即時的回應，就算不是起飛戰鬥機去攔截，也應該利用防空攔截器試圖擊落來犯的以色列導彈。

美國沒有這樣做，只得兩個可能原因。一是，特朗普早就串通了以色列。這樣的話，有誰還能夠相信合理期待中的美國保護傘？二是，特朗普不敢用實際行動制止內塔尼亞胡。若然如此，特朗普對上內塔尼亞胡其實就只是另一個「拜登」。一是失信，二是無能。

不過，為何卡塔爾自己的空防系統也沒有反應，這就不得而知了。

卡塔爾在全球巴結特朗普的排行榜上，已經算是名列前茅。5月特朗普訪問中東前後，卡塔爾就已經向特朗普送上價值4億美元的豪華客機，用來給特朗普取代他認為老舊的「空軍一號」總統專機；特朗普家族也正在卡塔爾發展哥爾夫球渡假村的生意項目；根據白宮的資料，特朗普訪問卡塔爾時簽了2,435億美元的協議，從購買波音飛機、人工智能、能源合作到軍事合作都有。

5月15日，特朗普在卡塔爾烏代德空軍基地發表演說。（Getty）

這樣在公在私「大撒幣」一輪之後，換來的竟然是被美國盟友用美國軍備來襲擊自己的首都。

美國手上雖然拿着「停止以色列軍援軍售」的王牌，但美國有着強大的親以勢力，當中有猶太富商的聯繫、福音派的宗教力量，也有美國右翼崇尚以色列如今那種「用實力說話的民族主義」的意識形態契合，特朗普似乎也不敢出動這一張牌。

此刻特朗普似乎只是想淡化以色列空襲卡塔爾一事，並期待內塔尼亞胡不會再踩紅線。但如果內塔尼亞胡真的再踩紅線呢？特朗普最終也許只能以行動（或者不行動）去告訴人們他只是另一個被以色列牽着鼻子走的「拜登」。

至於俄羅斯無人機對波蘭的挑釁，更是特朗普不能淡然處之的事。

為何是俄羅斯所為？

自俄烏戰爭2022年開打以來，無人機甚至是導彈落入北約國家領土的情況時有發生。根據俄羅斯反對派媒體的統計，開戰以來就至少有六次此類事件，涉及至少7架無人機和1枚導彈。而且，俄羅斯對烏克蘭西南的多瑙河農產出口運輸基建發動無人機攻擊的時候，也不時有無人機墜落在河流對岸的羅馬尼亞境內。

對於此類事件，北約國家為免被迫升級與俄羅斯的衝突，一直都淡然處之。

不過，波蘭時間9月9日晚上11時30分直至翌日6時30分的無人機越境，其性質與上述事態卻完全不一樣。

波蘭稱擊落入侵波蘭領空的俄羅斯無人機，圖為2025年9月10日一名波蘭警察站在無人機的殘骸旁 （Polsat News via REUTERS）

如今，歐洲領袖已經一口咬定是俄羅斯故意試探北約的行動。例如德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）就斬釘截鐵表明：「絕對沒有理由認為，俄羅斯無人機侵犯波蘭領空是航向修正錯誤或類似的事情。這些無人機顯然是被刻意引導到這條航線上的。」

波蘭亦啟動了北約第四條的緊急協商。這不是第五條的聯防機制，而是在任何一個北約國家認為自己的領土完整、政治獨立或安全受到威脅的時候啟動的協商，而非受到攻擊－－俄羅斯的行動似乎只屬試探性質。第四條的協議歷史上只啟動過7次，對上一次是2022年俄烏戰爭爆發之時。

對於19架無人機是來自俄羅斯的指控，俄羅斯國防部當然否認，聲稱俄方並沒有以任何波蘭目標作攻擊對象，而被波蘭方面傳召的俄羅斯駐波蘭代辦亦稱波蘭沒有提供任何無人機是來自俄羅斯的證據。

不過，不少無人機飛越白羅斯而來（白方也證實了這一點，稱他們有幫助打下了一些，而且告知波蘭當局），從地理位置上看，絕不可能是俄羅斯用來攻擊烏克蘭的無人機受到烏克蘭干擾而穿越白羅斯飛到波蘭，因為無人機深入了白羅斯境內之後就很難受到烏克蘭的電子干擾。

進入波蘭國境的無人機殘骸位置。（ISW）

而且，這次有高達19架無人機進入波蘭，顯然不是像以往一般的偶然事件。

同時，在墜落而非被擊落的無人機中，人們也清楚看到它們主要是經常用在烏克蘭身上、沒有裝載炸藥、用來擾亂敵方空防系統的無人機圈套。

這種試探北約國家防守系統和聯防意志的行動，自俄烏戰爭開打以來也頗為常見。2023年10月、2024年11月和12月，就分別有連接波羅的海歐洲國家的海底天然氣、通訊和電力管道被截斷；波羅的海、北歐、東歐等接近俄羅斯的地區也至少數十次受到GPS干擾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月初降落保加利亞的班機就是最近一例；此外，倫敦2024年3月的輸烏供給庫房大火、華沙2024年5月的商場大火等經調查後也被認為是俄羅斯所為，前者更有5人被定罪；德國國防巨企萊茵金屬（Rheinmetall）的CEO也曾被俄羅斯試圖刺殺。

用無人機來試探北約防守，只是這種灰色地帶行動的延伸。

進入波蘭空域的無人機殘骸。據分析，此為俄羅斯的「Gerbera」型號攻擊無人機。（X@Osinttechnical）

沒有保護，哪來保護費？

這一次，北約的表現可說是好壞差半。一方面，北約恆常的訓練確實有效，這次反擊俄羅斯無人機的行動出動了荷蘭的F-35戰鬥機、波蘭自身的蘇製和美製直升機、波蘭的F-16戰鬥機、波蘭從瑞典買來的空中預警機、意大利的預警機、德國的美製愛國者導彈防禦系統（按：指雷達，非攔截器）等，顯示出北約不同國家的軍隊確實有聯合行動、快速應變的能力。

另一方面，對付19架每架成本最多數萬美元的無人機，竟然要用上這些極其昂貴的武器，甚至要因此暫時關閉了4個主要機場，這也顯示出北約國家並沒有應付無人機戰爭的準備－－烏克蘭一晚就要面對可高達800架的無人機攻擊，如果用波蘭這種方法去對付俄羅斯的無人機，烏克蘭早就戰敗了。

對俄羅斯的升級行動，特朗普很難淡然處之。首先，波蘭今年的國防開支達至GDP 4.7%，不只遠高於美國的3.3%，還超前接近北約2035年的5%目標。特朗普對於波蘭沒有任何針砭的餘地。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage），美國總統特朗普（右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在美軍埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行會面，就結束俄烏戰爭進行談判。（Reuters）

同時，特朗普一直要求普京和澤連斯基會面，推動俄烏停火，多次威脅要加大對俄羅斯制裁。然而，普京8月中見完特朗普之後，不只沒有緩和戰事，反而變本加厲，攻擊了基輔的外國目標，又發動規模前所未見的無人機／導彈攻擊，如今更派無人機進入北約空域進行試探。

普京雖然一直善言以對特朗普，但很明顯，他沒有把特朗普的制裁威脅放在眼內。

而特朗普最近也似乎在為自己尋找一個下台階，要求歐盟跟他一起用次級關稅來制裁跟俄羅斯買石油的中國和印度。這種要求，明顯不切實際－－畢竟歐盟制裁需要全體同意，單是一個親俄的匈牙利已經能把歐洲制裁阻擋下來。

可是，從歐盟到韓國、日本，特朗普之所能大加他們的關稅，還讓他們忍痛硬吞，其根本原因就是美國的安全保護傘。如果交保護費換來的不是保護，為何他們會願意跪着把真金白銀送進美國的庫房？

9月9日這一天，未來確實有可能載入史冊。如果特朗普沒有果斷而有力的行動，這一天也許是美國同時失去中東和歐洲的一天。