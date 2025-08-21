俄烏停戰談判　不見中國身影？

從美俄阿拉斯加峰會，到歐洲七大佬與烏克蘭總統澤連斯基齊入白宮虎穴，圍繞終結俄烏戰爭的談判在美國總統特朗普主導下，正緊鑼密鼓展開。



短短一周內，一場場歷史性外交大秀在世人眼前鋪開，不論是雙邊或多邊場合，都有個共同點：檯面上不見中國身影。

中國不是俄烏戰爭直接涉事方，沒上談判桌並不奇怪。但兩場重磅會晤圍繞俄烏戰爭、美俄關係、歐洲安全等涉全球地緣格局，各國領導人在接觸時，必定繞不開與中國盤根錯節的戰略考量。

紐約郵報分析指出，特朗普這番暗示普京想要取悅自己的言論，進一步透露他在阿拉斯加會談後對普京的最新評估。(Reuters)

在中國網絡輿論場上，好些活躍的「大V」針對「中國不在現場」的阿拉斯加峰會和白宮會進行點評，指出了地緣政治局勢變化對中國可能構成的潛在威脅。

中國全球化智庫（CCG）副主任、曾任中國已故最高領導人鄧小平翻譯的高志凱擔心，特朗普可能在阿拉斯加峰會搞「美俄抗中」，也就是所謂的「反向尼克遜戰略」。特朗普在峰會之後接受美媒採訪時也確實再提，「中國和俄羅斯是天然敵人」。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月18日於白宮會見烏克蘭和多位歐洲領袖時，私下和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）傾談，悄悄地透露俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）「想為我做一筆交易」，達成和平協議。(Getty)

高志凱判定，中國一定要嚴防「躺著中槍」，因為俄羅斯要實現的是，與美國及西方的關係正常化。但他也樂觀評估，與烏克蘭和歐洲「不在餐桌、就在功能表上」的全敗窘境相比，中國雖不在餐桌，也「不應該在功能表上」。

官媒《環球時報》前總編輯胡錫進則直接道出網民心中疑問——多國在為結束俄烏戰爭奔走，中國的身影在哪裡？中國在「沉默」？

胡錫進為網民釋疑稱，中國其實是烏克蘭和平進程「隱形而強大的存在」。他說，中國是否支持美國調解俄烏衝突，是否支援和平進程，結果將截然不同，而中國已表態樂見俄美接觸，推動烏克蘭危機政治解決進程。

胡錫進也稱，中國沒有在結束俄烏戰爭上壞了特朗普的事，因為結束戰爭對中國有利，它讓中俄貿易得以進一步放開。停戰後，中國再向俄羅斯出口軍用設備，西方就沒有理由反對，中歐關係也將消除一大麻煩。

8月19日，特朗普同時會見澤連斯基和歐洲七大領導人的場面相當具有羞辱性。在白宮東廳舉行的會見是在一個長條桌上，以一對八的排位。（白宮圖片）

事實上，中國作為全球影響力正在上升的大國，加之與俄羅斯不封頂關係，北京不可能在結束俄烏戰爭談判中完全隱形。

普京據報在阿拉斯加峰會上做出重大立場調整，雖堅持「烏克蘭不准加入北約」是不可逾越的紅線，但同意美國及其歐洲盟友可向烏克蘭提供「類似北約集體防禦承諾」的安全保障，作為停戰協議的一部分。

美國新聞網站Axios進一步引述知情人士稱，普京點名中國，是可能在戰後對烏提供安全保障的擔保國之一。

中國網絡輿論場將這一消息，視為普京拋來的燙手山芋，接或不接都難。

中國國際關係學者金燦榮就認為，若消息屬實，等於是普京給中國出了道難題。他說，中國原則上不願介入此事，因為歐洲大陸矛盾盤根錯節，中國對此瞭解有限，而且這件事跟中國關係也不大。他在文章中寫道：「俄羅斯此時提出這一要求，讓中國介入，實際上是給中國外交帶來了挑戰。」

8月15日美俄領袖會晤後，特朗普與普京一同前往出席聯合記者會（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

迄今為止，關於給烏克蘭提供「類北約」安全保障的具體內容仍十分含糊，很多複雜事項肯定要耗上一段時間才能理清，更不可能一步到位，獲涉事各方一致接受。這個機制要如何實際操作，在什麼情況下啟動安保機制，是否需要多數擔保國同意才准許，擔保國是否派遣地面維和部隊等，各個方面都缺乏具體細節。但它目前已是各方商討的核心焦點，也是決定俄烏戰爭能否凍結的關鍵因素之一。

普京把中國拉入擔保國名單，從積極一面看，反映中國在全球事務中的話語權日益壯大。莫斯科打的算盤是，借中國來制衡西方影響力，防止「類北約」被西方操控成換了個名字的「真北約」， 不再讓西方借北約來壟斷歐洲的安保框架，同時淡化西方借烏克蘭形成反俄前沿地帶的色彩。說穿了，就是不信任清一色由西方或北約成員國組成擔保國。

不過，中國官方立場一貫強調中立，傾向透過聯合國等國際組織來調解衝突，而非直接承諾或涉入其中。對於提供安保一事，北京態度謹慎。面對《路透社》提問，中國是否願在任何形式的俄烏和平協議中提供安全保障時，中國外交部發言人毛寧僅說，「我們不回答預設性問題」。

有意思的是，普京在阿拉斯加與特朗普會晤後，與印度、巴西、白俄羅斯、南非及一些中亞國家領導人通了電話，唯獨沒有提中國。

普京還沒找上中國，相信是要讓子彈先飛一會兒，等美歐整出為烏克蘭提供的安保方案時才逐一應對。真走到談判 「類北約」安保那一步時，「中國牌」是他的籌碼。但北京大概率會保持所謂戰略定力，更多可能只會在聯合國主導的多邊框架下，以超然中立姿態出場，執行維和或調解任務，而非貿然為哪一方背書，這麼做才更符合其國家利益。

從這個角度看，中國雖沒上桌，但也沒上功能表，其隱形存在不亞於有形。

