紐約市長選舉｜州長霍楚爾表態　挺民主黨左翼新星Zohran Mamdani

美國紐約市即將於11月進行市長選舉，民主黨左翼參選人曼達尼（Zohran Mamdani）7月勝出黨內初選後，於9月17日獲紐約州民主黨籍州長霍楚爾（Kathy Hochul）正式表態支持。



美媒報道，霍楚爾自曼達尼勝出初選以來，與黨內建制派一樣持謹慎立場，不只未有即時表態支持，更多次對其有意向富人徵稅的政見表示擔憂。

圖為2024年8月19日，美國紐約州州長霍楚爾(Kathy Hochul)出席民主黨全國代表大會(DNC)，在台上揮手致意。（Reuters）

霍楚爾最終仍於14日在《紐約時報》發表評論文章，正式表態支持曼達尼代表民主黨出戰紐約市市長選舉。

霍楚爾在文中表示，她過去數月與曼達尼進行了坦誠的對話，並指2人曾就反猶太主義以及向紐約市警局（NYPD）提供資源等議題進行討論。然而，她在文中未有直接提及有關對富人徵稅的問題。

2025年9月6日，美國紐約市，民主黨籍紐約市長候選人曼達尼（Zohran Mamdani）當地一間藝術中心出席市政廳會議，並在會議結束時向與會者致意。（Reuters）

霍楚爾強調，雙方並非在所有問題上都保持一致，但她相信曼達尼擁有應對當前紐約市挑戰所需的勇氣、迫切性和樂觀精神；曼達尼同日發聲明，感謝她的支持，並形容其支持是「團結民主黨」的舉動。