教宗良十四世七十大壽　首訪談企業貧富差距大　憶述足球助推成長

天主教教宗良十四世（Leo XIV）9月14日迎來70歲生日，他當日在梵蒂岡聖伯多祿廣場進行例行禱告儀式時，感謝到場慶賀的信眾，並在當日發布的專題訪問中憶述足球助推自己成長，還對企業中工人與管理層的收入差距不斷擴大表示遺憾。



綜合外媒報道，教宗良十四世對在場信眾說：「親愛的各位，似乎你們都知道，我今天踏入70歲。我要感謝天主和父母，還有那些祈禱時惦記我的人」，還強調周一是已故教宗保祿六世創立世界主教會議60周年，希望教會將更加團結，並推進教會的各項任務。

而在教宗良十四世首次接受傳媒訪問中，出身美國但卻用半生在秘魯傳教的他，被問到下一年要在美國召開的世界盃支持哪一邊時，指可能支持秘魯，因對這地方有感情，「但也是意大利的球迷」，而自己自幼便知道尊重並保持開放態度，因自己是白襪隊（美國棒球隊）球迷，而母親是小熊隊球迷，「所以你不能成為那種拒絕接納對方立場的球迷」。

2025年9月14日，意大利羅馬，圖為天主教教宗良十四世在聖保祿大殿慶祝七十歲生日。（Reuters）

教宗良十四世還在訪問中談論貧富差距的問題，批評有企業支付很高報酬給高層，工人卻大大不如，他舉例聽到有消息指，「馬斯克（Elon Musk）成為世界上第一個萬億富翁」，「如果那是唯一有價值的東西，那麼我們就有大麻煩了」。