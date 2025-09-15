美主播吐槽政壇不解決問題只談論立場：要不我們還是怪Labubu吧

近日，美國脫口秀節目《每日秀》主持人米高・科斯塔（Michael Kosta）火力全開，吐槽美國政壇陷入「互相指責循環」，民主黨和共和黨各執一詞，卻對槍支泛濫等真正助長政治暴力的問題避而不談。他甚至一本正經地調侃，「要不我們還是怪『Labubu』吧」。



在節目中，科斯塔提到，美國共和黨女議員梅斯（Nancy Mace）在回應記者關於查理・柯克被殺案問題時，試圖將責任推給民主黨，「大家不是去消化和理解，而是站起來開始揮拳，就像共和黨女議員梅斯一樣，她揮舞着最可怕的狼牙棒出擊，但顯然沒有料到會遭到反擊。」

圖為2025年9月2日，美國眾議員梅斯離開在華盛頓特區美國國會大廈舉行的會議。（Reuters）

隨後，節目播放了梅斯的受訪片段。梅斯表示，「我要說，今天發生的事是民主黨人幹的。」當記者追問，「照這個邏輯，明尼蘇達州兩名民主黨議員遭槍擊，共和黨應該負責嗎？」梅斯顯得一臉懵，「你在開玩笑吧？」當記者繼續追問更廣泛的政治暴力問題時，梅斯乾脆回道，「我們現在是在討論查理・柯克，對吧？」

科斯塔接着吐槽道，「好吧，我們現在討論的是我的事情，而不是那些讓我看起來很蠢的事情。要是聊那些，我們能聊一整天。」

他進一步諷刺當前美國的政治局勢，形容這是一場無休止的指責循環，「現在我們又回到了熟悉的老套路，共和黨指責民主黨，民主黨又指責共和黨。」

隨後，節目切到美國民主黨議員沃倫（Elizabeth Warren）的受訪片段。記者問：「對那些說民主黨需要降低緊張局勢的人，你會說什麼？」沃倫直接回應，「哦，拜託，為什麼不先從總統自己開始呢？」

科斯塔有些哭笑不得，「你看，又來了，這是民主黨的言論……哦不，這是共和黨的言論。」

2024年12月22日，美國亞利桑那州，美國時任當選總統特朗普（Donald Trump）與右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）握手。（Reuters）

但他隨即話鋒一轉，直指政治暴力的深層次原因，「有沒有人想過，美國的政治暴力問題可能不僅僅是言辭交鋒，它是個極其複雜的東西。問題可能源於槍支法規、心理健康服務缺失以及社會紐帶的斷裂，這三者混合在一起，可謂致命組合。」

最後他諷刺性地補上一句：「但我確信，『Labubu』在這其中肯定也摻了一腳。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

