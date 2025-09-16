右翼名嘴遭槍殺案｜FBI局長：證物DNA比對與疑犯相符

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 盟友、右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk）演講時遭槍擊身亡，22歲疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）被捕後雖然不合作，但聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）於9月15日表示，調查人員從包裹疑似兇槍的毛巾上，經DNA檢查發現與羅賓遜相匹配。



2025年9月13日，英國倫敦，由英國極右社運人士湯米·羅賓遜（Tommy Robinson）發起反移民集會當天，示威者手持美國保守派評論員柯克（Charlie Kirk）的照片。柯克10日在猶他谷大學演講期間遭到槍殺。（Reuters）

帕特爾接受霍士新聞（Fox News）時稱，在猶他州立大學（Utah Valley University）一棟建築物的屋頂上，找到一把螺絲批，上面也發現了 DNA，經檢驗也確認屬於已被拘留的疑犯。

針對有媒體報道，疑犯在槍擊前寫下字條。帕特爾回應稱，當局相信那張紙條確實存在，而且有證據證明紙條上的內容，上面應寫有：「我有機會幹掉查理柯克，我要抓住這個機會。」

圖為2025年5月8日，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）出席參議院的聽證會。（Reuters）

帕特爾表示，有證據顯示該張字條曾存在其住處，但其後已被「銷毀」。 帕特爾也表示，羅賓遜不喜歡「查理所代表的理念」。