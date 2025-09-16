特朗普再訪英　料獲王室盛情招待　愛潑斯坦陰霾能避嗎？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將在周二（9月16日）晚抵達倫敦，展開其任內第2次對英國的國事訪問。英媒指，他將迎接一場精彩絕倫的王室魅力攻勢。



行程

根據行程安排，特朗普與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）周三抵達溫莎城堡後由威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）接待，會見國王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉後現場鳴放皇家禮炮，之後特朗普夫婦乘搭馬車，穿過溫莎莊園前往城堡。當天活動除了皇家馬車巡遊，還有檢閱儀仗隊以及盛大的國宴。周四，特朗普將轉往英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）位於白金漢郡的鄉間官邸與施紀賢會談。

特朗普第一次國事訪問英國，獲英國隆重歡迎。在2019年6月3日首天行程中，特朗普與英女王伊利沙伯會面，並參加她為他舉行的晚宴。（路透社）

機會

特朗普長期以來一直崇敬英國王室，他本週對英國的訪問提供一個類似的機會，那就是通過儀仗隊和國宴來授予一份來自少數他懷有真摯且迄今為止堅定不移、尊重之人的認可印章。

陰影

就在訪問前夕，英國駐美國大使文德森（Peter Mandelson）因被揭露與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係過密而遭解職。此事件預計將成為周四聯合記者會上的焦點難題，施紀賢面臨為何任命及遲遲才解職的嚴厲質詢，甚至可能牽連特朗普過往與愛潑斯坦的交往情況。

英美政策分歧會影響訪問嗎？

英國廣播公司（BBC）指，特朗普在英國民眾中支持度偏低，且英美雙方在中東政策、如英國即將承認巴勒斯坦國等關鍵議題上存在深刻分歧。

儘管如此，英方仍希望通過王室禮遇確保訪問順利，讓特朗普開心而歸，從而為英國的國家利益鋪路。