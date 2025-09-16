全球創新指數排名　中國首次打入十大　香港排第幾？

新加坡在今年全球創新指數中，排名世界第五、亞洲第二。在78項指標中，新加坡有10項居首，是全球奪得最多單項第一的經濟體。



世界知識產權組織（World Intellectual Property Organisation，簡稱WIPO）星期二（9月16日）發布2025年全球創新指數（Global Innovation Index）。瑞士、瑞典和美國依舊依序拿下前三，韓國由去年的第六位，超越新加坡及英國，排名第四。中國則以全球中等收入經濟體之姿，首次晉身10大，排在第10位。

圖為2025年2月28日，中國上海，圖為一間華為零售店。（Reuters）

今年亞洲國家和地區也表現亮眼，共有五個經濟體躋身全球前25名。日本（12位）和香港（15位）排名皆有提升。

全球創新指數主要以創新投入和創新產出兩大方面的78個指標，評估全球139個經濟體。

創新投入涵蓋經濟體促進創新活動的五大要素：制度、人力資本與研究、基礎設施、市場成熟度和商業成熟度；創新產出包含經濟體的創新活動實際表現，分為知識與技術產出，以及創意產出。

請到以下圖輯了解2025年全球創新指數的首20名：

新加坡在評估中，有10項指標名列第一，是全球獲得最多第一名指標的經濟體。美國緊隨其後，共有九項第一。

在創新投入方面，新加坡持續位居全球第一，尤其在制度方面表現超群，在制度環境、管制環境、經商環境三小項都排名第一。在基礎設施上，新加坡物流表現得滿分，居世界首位。

新加坡大力推動創新科技，定位亞太區創新型經濟體。（Reuters）

至於創新產出，新加坡較去年上升兩個名次，排第九位，且在知識與技術產出、創意產出的名次有所晉升。報告顯示，高科技出口佔新加坡貿易總量逾四分之一（25.9％），該國的文化與創意服務出口也是世界第一。

世界知識產權組織總幹事鄧鴻森（Daren Tang Heng Shim）說，新加坡擁有世界級的制度和治理體系，政治穩定且長期作為全球物流、商業、貿易和金融的中心，在全球創新指數中始終名列前茅。

鄧鴻森是首名領導聯合國主要專門機構的新加坡人，也是首個來自亞洲的世界知識產權組織總幹事。

他告訴《聯合早報》，新加坡若要更進一步，應加強研究人員和產業界之間的協作。更多本地企業也不能只靠引進外來技術，也該走向本土創新，並繼續扶持本地的創新和創意人才，助力他們發展成世界行業翹楚。

本文獲《聯合早報》授權轉載

