德拉吉：歐洲經濟增長落後於競爭對手　改革刻不容緩

前歐洲央行行長、意大利前總理德拉吉（Mario Draghi）警告，歐盟在經濟增長方面正日益落後於全球競爭對手，而各國政府仍未意識到改革的緊迫性。



據路透社報道，德拉吉在歐盟委員會委託他提交一份關於歐盟競爭力的報告滿一年之際發出上述警示。

德拉吉9月16日（周二）指，歐盟的增長模式「正在迅速式微」，脆弱性不斷累積，且融資路徑不明朗。儘管歐盟提出了雄心勃勃的計劃，但推進步伐遲緩，各國政府「未能認識到當前形勢的嚴重性」。

2025年9月16日，比利時布魯塞爾，前歐洲中央銀行行長德拉吉（Mario Draghi，左）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，右）就歐盟自2024年德拉吉的歐盟競爭力報告發布以來取得的進展和發生的變化發表主題演講。（Reuters）

德拉吉在布魯塞爾對包括歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在內的歐盟官員說：「如果繼續維持現狀，就等於接受落後。另一條道路需要全新的速度、規模和力度。這意味着必須齊心協力，而不是各自為政。」

德拉吉點出，歐盟正面臨多重挑戰：一方面受到美國關稅擠壓，另一方面對華貿易逆差自2024年12月以來擴大了20%。在人工智能領域，歐盟雖在建設超級工廠和擴展數據中心，但差距明顯——去年美國開發了40個大型基礎模型，中國15個，而歐盟僅有三個。

與此同時，歐洲能源價格居高不下，天然氣價格幾乎是美國的三倍，而到2030年人工智能（AI）用電需求預計將增加70%。

2025 年 9 月 16 日，比利時布魯塞爾，前歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）發表主題演講，介紹自2024 年其發表歐盟競爭力報告以來，歐盟在各方面取得的進展和轉變。（Reuters）

他批評稱，歐洲長期存在結構性問題，但各國主要舉措只是通過補貼壓低價格，提供短期紓困，而未能觸及根本。他強調：「改革越深入，私人資本就會越積極介入，所需的公共資金也會越少。當然，這條道路將打破一些長期禁忌，但世界其他地區早已這麼做了。」