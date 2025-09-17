特朗普：TikTok將繼續在美營運　19日與習近平通話確認事宜

英媒9月16日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，美國和中國已達成協議，TikTok將繼續在美國營運。特朗普指：「我們已就TikTok達成協議，我已經和中國達成協議，我將於周五（19日）與習近平主席通話，確認所有事宜。」有報道指，協議將讓字節跳動保留TikTok19.9%的最大單一股權。另有報道指中美將在30至45日內完成TikTok的交易。



據路透社報道，特朗普在啟程前往英國進行國事訪問前向記者表示：「我們已就TikTok達成協議，有一群非常大的公司想要收購它。」

特朗普稱讚這項貿易協議，稱其對兩國來說都是一次升級，並表示它將保住TikTok數百億美元的價值。TikTok不賣就禁的期限將於17日（周三）屆滿，特朗普並未提到是否會再次延長期限。

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）引述消息人士報道，美中兩國預料將在未來30至45日內完成TikTok的交易，協議將包含TikTok母公司字節跳動的現有投資者及新投資者，而甲骨文（Oracle）與TikTok的雲端服務協議將獲保留。

路透社引述三位知情人士報道，特朗普與中國達成的協議將讓TikTok從字節跳動轉移到美國企業，具體條款與今年4月達成的一項協議類似。

兩位消息人士稱，新協議的基本內容與4月的協議相似，包括字節跳動將保留19.9%的最大單一所有權股份，略低於法律規定的20%門檻。

雖然預計協議的大致條款將保持不變，但消息人士表示，鑑於一切仍有可能在最後一刻發生變化，他們尚不清楚最終協議的具體細節。

2025年9月16日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在啟程前往英國進行國事訪問前，在白宮向媒體發表講話。（Reuters）

兩位消息人士稱，根據新協議，TikTok美國公司仍可能獲取字節跳動的演算法，因為中國本周已表示將依法審查此類技術出口和知識產權的許可。

一位知情人士表示，TikTok內部正推動推出專為美國而設的應用程式，目前進展順利，分割美國模式和用戶資料的技術工作已接近完成。該人士補充說，任何發布計劃都將取決於中美最終達成的協議。