疑不滿愛潑斯坦相關報道 特朗普告《紐時》誹謗索150億美元
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當地時間9月15日晚上表示，他對《紐約時報》提起150億美元（約1167億港元）的誹謗訴訟。早在10日，特朗普就威脅要起訴這家報社，因為其報紙幾天前發表文章，涉及他和已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。
▼特朗普：將對《紐約時報》提起誹謗訴訟
特朗普在社交平台Truth Social上發文：「今天，我很榮幸宣布將對《紐約時報》，我國有史以來最糟糕、最墮落的報紙之一，提起150億美元的誹謗訴訟。」
他補充道，訴訟將在佛羅里達州提起，但沒有透露更多細節。
《紐約時報》上周一報道，指特朗普2003年致信祝賀愛潑斯坦生日快樂，配圖還疑似帶有裸女的簡筆畫和親筆簽名。特朗普上周二旋即威脅要起訴該報。
特朗普在貼文中指責《紐約時報》成為了「極左民主黨的喉舌」，還稱其支持2024年民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）並把她放在中心位置。特朗普還譴責該報對他本人、他的家人以及共和黨領導的「美國優先」和「讓美國再次偉大」（MAGA）等運動和意識形態撒謊。
美民主黨議員公開疑似特朗普贈愛潑斯坦不雅插畫 白宮續否認特朗普再訪英 料獲王室盛情招待 愛潑斯坦陰霾能避嗎？捲愛潑斯坦案 英國駐美大使文德森遭革職 曾稱對方老best惹禍民主黨發布新照片 愛潑斯坦手持巨額支票 笑指將女人賣給特朗普