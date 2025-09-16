疑不滿愛潑斯坦相關報道　特朗普告《紐時》誹謗索150億美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當地時間9月15日晚上表示，他對《紐約時報》提起150億美元（約1167億港元）的誹謗訴訟。早在10日，特朗普就威脅要起訴這家報社，因為其報紙幾天前發表文章，涉及他和已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。



▼特朗普：將對《紐約時報》提起誹謗訴訟

2025年9月15日晚上8時45分，美國總統特朗普發貼文，稱他將對《紐約時報》提起150億美元的誹謗訴訟。（Truth Social）

特朗普在社交平台Truth Social上發文：「今天，我很榮幸宣布將對《紐約時報》，我國有史以來最糟糕、最墮落的報紙之一，提起150億美元的誹謗訴訟。」

他補充道，訴訟將在佛羅里達州提起，但沒有透露更多細節。

《紐約時報》上周一報道，指特朗普2003年致信祝賀愛潑斯坦生日快樂，配圖還疑似帶有裸女的簡筆畫和親筆簽名。特朗普上周二旋即威脅要起訴該報。

愛潑斯坦：愛潑斯坦與特朗普曾為好友，特朗普2002年接受訪問時指，兩人已相識15年。（Twitter截圖）

特朗普在貼文中指責《紐約時報》成為了「極左民主黨的喉舌」，還稱其支持2024年民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）並把她放在中心位置。特朗普還譴責該報對他本人、他的家人以及共和黨領導的「美國優先」和「讓美國再次偉大」（MAGA）等運動和意識形態撒謊。