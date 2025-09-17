王毅晤柬埔寨副首相：冀柬泰加快和解進程 沒有難題解決不了
撰文：蕭通
出版：更新：
中共中央政治局委員、外交部長王毅9月16日在北京會見柬埔寨副首相孫占托（Sun Chanthol），雙方就柬泰邊境衝突等議題交換了意見。王毅表示，中方從衝突發生伊始就積極勸和促談，強調柬泰是近鄰，兩國之間沒有邁不過的坎兒，也沒有解決不了的難題。希望雙方抓住契機，加快和解進程。中方特使正在開展第三次斡旋，願根據雙方意願積極提供協助。
王毅表示，中方願同柬方一道，以兩國領導人戰略共識為指引，加強高層交往，增進彼此互信。雙方要繼續發揮中柬政府間協調委員會機制作用，加快落實各領域合作項目，用好「工業發展走廊」和「魚米走廊」規劃，打造更多可視成果。
反對個別國家利用關稅收割全世界
王毅又稱，中柬同舟共濟、肝膽相照，始終在涉及彼此核心利益的問題上堅定相互支持。中方堅定支持柬方維護國家主權、安全、發展利益。中柬兩國都反對個別國家大搞單邊霸淩，反對開歷史倒車、利用關稅收割全世界。
孫占托感謝中方長期以來提供的寶貴支持與援助，表示將堅定恪守一個中國原則。他又稱，關稅戰給柬方和世界帶來巨大挑戰，柬方願通過談判解決分歧，但不會犧牲自身和中方利益。
柬方願同中方一道繼續發揮政府間協調委員會統籌協調作用，推進扶南德佐綜合水利工程等項目合作，提升貿易、投資等領域合作水平，持續推進新時代全天候柬中命運共同體建設。
