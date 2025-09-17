特朗普怒告紐約時報索賠1000億元　美媒終嘗到「憤怒的鐵拳」？

說什麼惹什麼別惹媒體，惹什麼別惹超級輿論工具，那得看看，是誰在惹，惹的都是誰。



反正，特朗普壓根不信這個邪。



我估計，《紐約時報》現在都有點懵。好歹自己是美國輿論的門面，但特朗普（Donald Trump）總統卻將自己罵了個狗血噴頭，然後宣佈，起訴《紐約時報》，索賠150億美元。



150億美元什麼概念？

1000多億人民幣。

就是將這家美國報紙打包起來全賣了，都不值這個價。

但特朗普不管，索賠小了，你是看不起我。

「你看我不爽，但我有權比你更有權」——這大概就是新世道的生存法則。

以前，在全世界眼裏，《紐約時報》是美國最威風的報紙，美國主流媒體中的主流媒體，想批評誰就批評誰，想揭露啥就揭露啥，全世界的領導人，多少都挨過《紐約時報》的鐵拳！

但現在，鐵拳掄到了《紐約時報》自己臉上。特朗普痛駡：《紐約時報》是美國歷史上最糟糕、最墮落的報紙之一。

他還補刀：《紐約時報》幾十年來一直在撒謊，針對你們最喜歡的總統（我！）、我的家人、我的生意、美國優先運動、讓美國再次偉大（MAGA）以及我們整個國家。我很榮幸能追究這家曾經受人尊敬的「小報」的責任……

特朗普曾多次指《紐約時報》是「Failing New York Times」。（VCG）

什麼美國大報，你就是美國小報。

這可不是我說的，這是美國總統說的。

這應該是《紐約時報》170多年歷史上，最具侮辱性最沒面子的一幕了。

最讓特朗普憤怒的一點，在上次總統大選中，《紐約時報》居然公開支持賀錦麗，「它實際上成了激進左翼民主黨的喉舌」，「《紐約時報》長期以來一直被允許肆意撒謊、抹黑和誹謗我，現在就停止！」

CNN跑去看了起訴書，發現特朗普這次除了起訴《紐約時報》，還起訴了該報的4名記者，以及美國企鵝蘭登書屋，因為其中兩名記者，在企鵝出版了一本書，書名就是《幸運的失敗者：特朗普如何揮霍他父親的財產並創造成功的假像》。

這還了得，那就新賬舊賬一起算！

《紐約時報》什麼反應？

估計也是氣笑了。

畢竟，前面說了，150億美元，就算報社全員996幹到倒閉也賠不起。

在一份聲明中，《紐約時報》說：「這起訴訟沒有任何根據，它缺乏任何合法的法律主張，而是試圖扼殺和阻止獨立報導。《紐約時報》不會被恐嚇策略嚇倒。我們將繼續無所畏懼地追究事實。」

當然，《紐約時報》也不要焦急，它有的是難兄難弟。

《紐約時報》總部大樓超過百年來雖數度搬遷，但仍堅持設在曼哈頓市中心，成為紐約人的重要精神標記之一。（Getty Images）

此前，《華爾街日報》獨家披露，在2003年性醜聞主角愛潑斯坦50歲生日的時候，他女友麥斯威爾為他製作了一本生日紀念冊，收錄了數十人寄來的「露骨」信件，其中一封就來自特朗普。

特朗普畫了一幅畫，是一個女性的裸身線條，上面有「Donald（特朗普） 」的簽名，周圍還有幾段文字，最後這樣結尾：「生日快樂——願每一天都是另一個美妙的秘密。」曖昧，很曖昧，讓美國人浮想聯翩，特朗普和性醜聞主角的秘密，到底是什麼？

特朗普很生氣，認為這完全是一派胡言。

他一個電話就打給老朋友梅鐸，要求這名老闆阻止《華爾街日報》幹傻事。

但梅鐸無動於衷，憤怒的特朗普立刻翻臉，痛駡《華爾街日報》變成了一份「令人作嘔的骯髒報紙」，他隨後宣佈，起訴相關記者、主編以及老闆梅鐸，索賠100億美元。

你沒看錯，《華爾街日報》100億美元，《紐約時報》150億美元，加起來，正好250。

哦，對了，《紐約日報》讓特朗普很生氣，多少也跟愛潑斯坦醜聞有關，該報最近發表了特朗普畫的那幅畫，讓全世界都看到了特朗普的藝術才華。

特朗普很生氣，一再堅持：那幅畫不是我畫的，那個簽名也不是我。

圖為2017年9月10日，傳媒大亨梅鐸於美國觀看網球賽事。（路透社）

儘管美國人都有點懵，那個時候特朗普還沒當總統，愛潑斯坦有必要偽造他的賀信嗎？還有，那個簽名，怎麼看怎麼像特朗普的，怎麼說不是真的呢？

但特朗普說是假的，就是假的，《紐約時報》和《華爾街日報》，你們犯上事了，賠錢吧。

當事實成為籌碼，真相也就成了最靈活的敘事。

我看到，CNN的分析，這是特朗普的一種戰術，就是讓「這些類型的誹謗訴訟發出令人不寒而慄的資訊，並可能使新聞媒體陷入耗時且昂貴的法律程式中。」

看誰耗過誰？

耗不過的，那就賠錢。

特朗普經常引用的例子，他就搞過ABC和CBS，這兩家耗不住，估計也怕總統各種打擊報復，就分別賠了1500萬和1600萬美元。

CNN就感歎，這兩家媒體選擇賠錢與特朗普和解，「讓其他媒體非常懊惱」，因為這是「在鼓勵特朗普繼續搞下去」。

果不其然，現在鐵拳打到了《紐約時報》和《華爾街日報》身上，金額也超級加倍了。

最後，怎麼看？

還是挺有意思的，粗淺三點吧。

第一，一個神話就此破滅。

反正，以前西方人振振有詞的一點，就是西方有言論自由，「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」。

但現在呢？

2025年9月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華府登機往紐約前，向媒體發表講話。（Reuters）

美國響噹噹的《紐約時報》和《華爾街日報》，都被總統指責「假新聞」，還索要天文數字的賠償。

自由的旗幟之下，常常插着雙標的路牌。

神話不再是神話，這句話，他們以後估計再說不出口了吧。

第二，當心中國被躺槍。

說實話，這些訴訟都是美國的內政，與我們中國沒有一毛錢的關係。

但這個世界，讓中國躺槍的事情，美國不會少幹。

我看到，特朗普在攻擊《華爾街日報》的時候，有次話鋒一轉說：《華爾街日報》編委會總是對特朗普持負面態度，原因在於他們是以中國為中心，或者至少是全球主義者，他們寧願看到中國和世界「贏，寶貝，贏」……

說得《華爾街日報》好像「身在紐約，心向北京」似的。我承認，《華爾街日報》有些報導確實還很專業，但對中國的抹黑妖魔化更不少，你們以中國為中心，希望中國贏，就這個覺悟？

第三，世道真是徹底變了。以前，美國媒體指點全世界，今天批評這個，明天揭露那個，搞得像替天行道，全世界就我最完美。現在，後院起火，媒體被總統起訴，索賠100多億美元，而且還被痛批，什麼大報大台，都是小報一個，天天假新聞……這真是釜底抽薪啊，也讓全世界看笑話，美國媒體啊美國媒體，一屋不掃何以掃天下，你們都在國內被幹成這樣，還怎麼有臉指點全世界？

還有，CNN、NBC，你們也別笑，說不準下一個就輪到你們，特朗普早就放話，下次就收拾你們，吊銷牌照的那種。鹵水點豆腐，一物降一物。唉，怎麼說呢，美國媒體現在……真是悲喜交加。喜的是，特朗普一上台，新聞多到寫不完，群眾喜聞樂見，流量熱度高，銷量增加真不少。悲的是，總統的鐵拳，說打就打過來，賠款數字比自己估值還高，這日子，還怎麼過，那可真如何是好？

本文獲微信公眾號「牛彈琴」授權轉載，原題為《世道真變了，他們也嘗到了憤怒的鐵拳》。

