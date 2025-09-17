美國議員調查華為子公司Futurewei與英偉達共用辦公樓情況

美國國會議員要求中國科技巨頭華為的子公司Futurewei解釋，公司為何與美國晶片巨頭英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）在矽谷共用辦公樓。此事也將英偉達捲入一項涉及中國間諜活動的調查。



據彭博社報道，由眾議院中國問題特別委員會的共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨籍首席成員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）共同起草的信件顯示，Futurewei在加州聖克拉拉的英偉達總部，曾有長達十年的共同辦公歷史。

議員指出，在英偉達於2024年完全接管這一園區前，Futurewei曾持有園區三棟辦公樓的主要租賃權。

位於矽谷的Futurewei Technologies。公司業務主要與大學及研究機構合作，集中研發。（路透社）

信件寫道：「這種同址辦公使Futurewei能夠前所未有地接觸到美國最先進的半導體和人工智能技術」。議員還說，2018年曾有投訴稱，華為被拒絕參加Facebook電信峰會後，Futurewei指示員工以虛假美國公司名義混入會議，這加劇了他們對間諜活動的擔憂。

議員在信中要求Futurewei在9月28日前提交與聖克拉拉辦公地點選擇相關的全部文件和通信記錄，並說明任何涉及英偉達的活動。

英偉達發言人說，公司確保「辦公室、員工和知識產權的安全」，並強調即便園區內有其他租戶，「我們依然保持獨立的、僅限英偉達使用的園區」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

