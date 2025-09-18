普京致電莫迪賀壽　克宮：兩人討論烏克蘭問題及普京12月訪印計劃

儘管美國就俄羅斯和印度日益密切的經濟聯繫施加壓力，但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和印度總理莫迪（Narendra Modi）仍舉行通話。普京9月17日（周三）致電祝賀同日生日的莫迪。



據法國媒體報道，普京9月17日（周三）與莫迪通話後說：「印度和俄羅斯之間的關係一直非常信任和友好。」

克里姆林宮說，兩國領導人討論了烏克蘭問題，以及普京12月訪問印度的準備工作。

莫迪也在社媒發文說，他「致力於進一步加強我們特殊且優越的戰略夥伴關係」，印度「準備為和平解決烏克蘭衝突做出一切可能的貢獻」。

歐盟最高外交官同日則警告稱，印度購買俄羅斯石油並參與莫斯科的軍事演習，可能會阻礙歐盟與印度加強關係的努力。

歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）表示：「（印度）參加軍事演習、購買石油——這些都是我們（歐盟和印度）深化關係的障礙。」

不過，她也指出，歐盟並不認為印度會「完全與俄羅斯脫鈎」，雙方正尋求通過對話解決相關問題。

2025年9月1日，中國天津，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）與印度總理莫迪（Narendra Modi，右）在出席上海合作組織峰會期間進行交談。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和烏克蘭正試圖切斷俄羅斯至關重要的能源收入，他們聲稱這些收入為莫斯科的軍隊提供資金。

特朗普為此提高對印度的關稅，因為印度是俄羅斯石油的主要購買國。與此同時，西方國家因莫斯科對烏克蘭的進攻而對俄羅斯實施制裁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

