德國420萬人無法按時交煤氣電費　三分一人口無1.2萬港元應急儲蓄

據德國統計局（Destatis）公布的數據，2024年，約有5%的德國人（420萬人）表示曾逾期繳交水電費單。德國統計局公布的數據顯示，租戶受到的打擊尤其嚴重，6.4%的租戶無法按時支付電費或煤氣費。更令人意外的是，近三分之一（32.2%）的人口因經濟狀況欠佳，他們的銀行戶口並沒有足夠的應急儲蓄應對特發情況。德國過去兩年對「應急儲蓄」的定義是1250歐元（約11513港元）。



2025年8月18日，德國柏林，德國國旗在國會大樓上飄揚。（Getty）

與此同時，租戶的經濟情況更為嚴峻。自住家庭中只有3.4%的人拖欠水電費，而租戶家庭中則有6.4%。

許多人不僅無力支付電費或煤氣費，諸如維修或更換損壞電器等意外開支也會為家庭帶來困難。

2024年，近三分之一（32.2%）的人口因生活拮据，無法以自身財力支付意外開支。與前一年相比，這一比例略有下降：2023年，35.0%的人口表示他們沒有足夠的應急儲蓄來應對意外開支。過去兩年，意外開支的定義是至少1250歐元（約11513港元）的金額。

2025年2月，極右翼德國另類選擇黨（AfD）支持者在一場選舉集會上揮舞德國國旗（Getty）

2022年爆發的俄烏戰爭導致德國的能源價格大幅上漲。德國統計局表示，儘管此後電力、汽油和石化天然氣的價格有所下降，但仍相對較高。拖欠水電費的人口比例與2023年（5.4%）大致持平。