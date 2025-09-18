洪馬內致函習近平等多國領導人　指控泰方計劃武力奪取柬埔寨領土

泰國與柬埔寨的關係再趨緊張，柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）致函東盟輪值主席國馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）、中國國家主席習近平、美國總統特朗普（Donald Trump）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等國家領導人，以及聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）。他在信中指控泰國軍方，計劃武力奪取柬埔寨西部及西南部等17處領土。



洪瑪奈指出，假如泰軍單方面以武力劃界，不但違反雙方近期作出避免採取加劇緊張或擴大爭端行動的承諾，更是公然侵犯柬方主權，或導致暴力對峙風險升級。他呼籲國際社會高度關注泰軍單方面的挑釁，並敦促泰方立即停止一切違法行徑，共同維護地區和平與穩定。

周三，泰柬邊境再次發生衝突，約200名柬埔寨村民周三在泰寨邊境主權具爭議性地區示威，泰國軍警到場驅散，雙方對峙。期間，泰軍使用橡膠子彈和催淚氣體，驅散在邊境爭議地區聚集的柬埔寨人，造成至少28名村民受傷，泰軍一方亦有人受傷。

2025年9月17日，泰國警方在有爭議的邊境地區向柬埔寨平民發射催淚彈和橡膠子彈。柬埔寨政府表示，至少有23名柬埔寨人在事件中受傷。（X@SowannaYun）

據泰媒報道，有柬埔寨民眾試圖拆除泰國設置的鐵絲網，柬方則指責泰國軍人越境佈設鐵絲網。

兩國早前爆發邊境衝突，造成至少48人死亡。雙方7月達成停火協議，局勢一度平靜。