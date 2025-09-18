客機空中險撞空軍一號　紐約空管人員怒斥：注意，別玩iPad了！

彭博社報道，載著美國總統特朗普飛（Donald Trump）往倫敦的空軍一號飛機9月16日穿越紐約出名擁擠的空域時，精神航空公司（Spirit Airlines）一架客機與之「擦身而過」。雖然兩架飛機始終保持數英里距離，且從未超出安全閾值，惟因涉及總統專機的原故，以及紐約空管人員在無線電中愈發不耐煩的訓斥，仍引起社交媒體上的廣泛熱議。



報道指，當空軍一號與精神航空一架從勞德代爾堡（Fort Lauderdale）飛往波士頓的空中巴士飛機一同飛越長島上空時，空中交通管制員留意到兩架飛機高度相近且航線趨於交匯。他試圖提醒精神航空機師改變航向。

特朗普周二晚上抵達英國倫敦，展開為期３天的國事訪問行程。此行包括在溫莎堡（Windsor Castle）與查理斯三世（King Charles III）會晤，重點為推動美國企業斥資數百億美元在英國建設技術基礎設施。

圖為2024年2月8日，美國精神航空（Spirit Airlines）的客機自美國拉斯維加斯（Las Vegas）起飛 。 （Reuters）

報道指，空管人員在機組人員尚未回應首次指令後重複道：「精神航空1300號航班，立刻轉20度。」空管人員之後再次提高音量命令說：「精神航空1300號航班，立即向右轉20度。」最終，精神航空機師確認了航線變更。

接着，空管人員補充說：「精神航空1300號航班，左側大約六英里，或者八英里處有一架747。我相信你能看見是誰。」這裏所指的是機身帶有灰藍色塗裝的空軍一號專機。最後，空管人員對精神航空機組發出嚴厲警告：「注意！別玩iPad了！」

事後，精神航空表示，「精神航空1300號航班遵循了程序和空中交通管制指令，並按計劃平安降落波士頓」。公司發言人向美媒重申，「安全始終是我們的首要任務」。