今秋，中國一船美國大豆都沒下單

再過幾周，美國農民就要收穫今年的大豆了——數千萬噸的產量，等着裝船出港。

但眼下，他們面臨着一個嚴峻問題：中國，不買了。

中國是世界第一大豆進口國，但今年秋天，一船美國大豆都還沒下單。

要知道，去年這個時候，中國買家已經預定了約1300萬噸美國大豆，並開始陸續發貨。

時間不等人，美國的農場主、農產品出口商們坐不住了。

美國政府將派出一批美國種植戶和農產品出口商前往中國，這也是美國農業部第三次組織年度訪華之行。

2025年8月1日，美國伊利諾伊州（Illinois），一名農民正將大豆從穀倉裝上貨車，準備將其運送到銷售處。（Reuters）

頻繁奔走的背後，是美國農業界迫切的「求訂單」之心。美國大豆協會8月就已發出警告：「秋天日益臨近，我們卻仍未與中國就大豆敲定採購協議，這將對美國豆農造成嚴重衝擊。」

在美國愛荷華州，種了幾十年地的農民蒂姆·麥克斯韋的焦慮一天比一天嚴重。受關稅政策影響，麥克斯韋擔心作物無法如往年一樣正常銷售，「今年產量、天氣本來都非常理想，但市場興趣寥寥，這會給很多農民帶來巨大壓力。」

危機還不僅僅是大豆。BBC報道稱，自美國總統特朗普（Donald Trump）4月宣佈所謂「對等關稅」以來，中國對美國農產品的訂單整體鋭減，美國農民遭受重創。

從特朗普第一個任期開始算起，中國採購美國大豆的數量就在持續波動。數據顯示，美國大豆在中國市場的份額已從2016年的約40%下滑至2024年的20%左右。

與此同時，南美國家正在填補美國大豆在華份額。如，2024年中國從巴西進口大豆7465萬噸，按年增長6.7%，佔比超過七成。

2022年5月10日，中國江蘇省南通市，海關官員在碼頭檢查從巴西進口的大豆。（Getty）

除了更換供應商，中國還通過優化飼料配比、增加大豆自給產能等措施，進一步減少對美國大豆的依賴。

康奈爾大學農業經濟學家克里斯托弗·沃爾表示：「中國市場的採購動向舉足輕重。關稅帶來劇烈波動，這種不確定性讓美國農民處境艱難。」

特朗普政府發起的關稅戰，代價開始浮出水面。彭博社7月數據顯示，美國農業領域的小企業破產申請數量已升至五年來最高點。那些曾兩次把特朗普送進白宮的中西部票倉農民難掩怒氣——「是時候降低關稅了。」

其實，特朗普政府並非無所作為，通過拓展海內外銷售渠道和增加豆製品生產等措施試圖緩解農業壓力，但現實沒有那麼簡單。

美國大豆協會主席、肯塔基州大豆農場主拉格蘭（Caleb Ragland）直言，國內和國際需求難以彌補中國購買量下降帶來的缺口，美國農作物價格因此出現下降。

美國大豆協會主席拉格蘭（Caleb Ragland）今年較早前以題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」投書。（網絡圖片）

芝加哥農業資源公司預測，哪怕有其他國家增加採購美國大豆，若中國在11月中旬前依然拒絕採購，美國大豆今年對華銷售損失總量可能高達1400萬至1600萬噸。

「美國農民將迎來一場大豐收。」今年3月，特朗普在公布「對等關稅」前夕曾在社交媒體興奮表示。

半年後，大豆確實豐收了，但訂單沒來，掌聲也沒了。

本文轉載自中國新聞網旗下微信公眾號「三里河」（ID：shj77520），原文首發於2025年9月16日，原標題為《中國一單沒下》。