美國32州傳出「接吻蟲」疫情　料28萬人染病　未及時治療可致命

美國近日多地傳出「接吻蟲病」疫情。



美國疾病控制和預防中心（CDC）估計，美國約有28萬人染病，早期症狀包括發燒、身體疼痛、頭痛、嘔吐和疲倦。約20%至30%的感染者會發展出嚴重併發症，包括長期的消化系統和神經系統問題、心臟衰竭、中風，嚴重者可能死亡。

據美媒報道，美國CDC最新研究報告指出，由「接吻蟲」（Kissing Bug）傳播的「查加斯病」（Chagas Disease）已成為美國的地方性疾病。目前全美32州發現帶原的接吻蟲，其中8州出現本土傳播病例。CDC估計全美約有28萬人感染此病，感染者若未及時治療，可能導致心臟衰竭、中風甚至死亡。

佛羅里達大學醫學院傳染病與全球醫學部門臨床副教授比提（Norman Beatty）表示，長期研究查加斯病的專家們一直在等待各界認識到這種疾病已經存在於社區中。世界衛生組織（WHO）將查加斯病列為被忽視的熱帶病，泛美衛生組織指出，除美國外，美洲已有21個國家將其列為地方性疾病。

查加斯病主要透過俗稱「接吻蟲」的錐蝽類昆蟲傳播，這種昆蟲會在人類睡眠時叮咬裸露的皮膚，並在傷口附近排泄帶有寄生蟲的糞便。當人們不經意將糞便擦入眼睛、鼻子或嘴巴時，寄生蟲就會進入體內。此外，該病也可能經由受污染的食物、輸血、器官移植以及孕婦垂直傳染給胎兒。CDC指出，約20%至30%的感染者會發展出嚴重併發症，包括長期的消化系統和神經系統問題、心臟衰竭、中風，嚴重者可能死亡。

俄亥俄大學傳染病與熱帶病研究所所長格里哈爾瓦（Mario J. Grijalva）強調，將查加斯病列為美國地方性疾病具有重大意義。他表示：

當你認為這是別人的問題時，就不會重視。但當它影響到本地民眾時，認定它為地方性疾病，將改變公共政策的可能性，也能提高必要的防治意識。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】