美版iPhone 17系列徹底告別改卡槽？加大電池容量內部０改造空間

博主剎那數碼表示，國內的美版機型，iPhone 16系列是最後的榮耀，iPhone 17系列內部「0」改造空間，內部不可能改得了卡槽。



據了解，從iPhone 14系列起，所有美版iPhone都支持eSIM，放棄了實體SIM卡槽，但由於中國用戶都在使用實體SIM卡，由此催生了美版iPhone改卡槽業務。商家會在美版iPhone的主板、中框上動刀，開出實體卡槽，不少人戲稱美版iPhone是「全新僅大修」，剛激活就已經被玩壞。

如今iPhone 17系列已經推出，不少玩家關心美版iPhone 17系列能否改卡槽。據悉，美版iPhone 17系列電池比國行版更大，沒有預留實體SIM卡槽空間。

iPhone 17系列，國內版本和美版的電池容量會有不同。（TheAppleHub）

具體來說，iPhone 17 Pro國行版電池3988mAh，美版電池4252mAh；iPhone 17 Pro Max國行版電池4823mAh，美版電池5088mAh。

