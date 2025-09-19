iPhone天氣App很好用？軟件正確用法一文看清　不準因沒開這設置

近日，詞條#原來iPhone天氣這麼好用#登上中國的微博熱搜，引發網友熱議。



有博主發視頻稱，iPhone自帶的天氣App被太多人低估，博主表示，天氣App不光能看氣溫，還能查看晝夜溫差、體感溫度、紫外線指數、風力、濕度等訊息。

該貼子的截圖（顧情歡@微博）

此外，點擊天氣左下角還能進入專業模式，可選擇降水、氣溫、風等圖層，可查看動態預報。

對於該視頻的介紹，部分網友並不認可，吐槽iPhone自帶天氣App不準確。

一些網友的評論（微博）

有網友表示：

「只有用過蘋果的才知道，是多麼不準吧，都下了別的App來看天氣」

「呃，誰在睜眼說瞎話啊，iPhone的預報最不準了。」

「要不是我用過蘋果的天氣就真信了，蘋果我願單方面封為所有手機品牌天氣最不準的手機。不行換個第三方吧。」



除不準確外，iPhone自帶天氣App此前還多次出現數據不更新的問題。

對此，蘋果Apple支持官方提供了幾個建議，包括重新啟動設備、將「天氣」小組件移除後重新添加、確保設備的系統版本已更新至最新（如需更新，請提前備份數據）前往「設置」-「一般」-「轉移或重設 iPhone」-「重設」。

