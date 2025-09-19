iPhone Air發售卻出相機bug！演唱會拍攝異常　蘋果回應解決方案

近日，蘋果被曝iPhone 17系列以及iPhone Air存在相機故障，在極亮LED燈光直射時，拍攝照片可能出現黑色方塊和白色曲線。



值得注意的是，9月18日這個被曝出的時間點極其微妙，因為距離9月19日發售僅剩一天！

據了解，這個問題最早由國外一名記者在評測iPhone Air時發現的。這個記者在拍攝演唱會照片時發現，大約拍攝的照片中每十張就有一張出現小塊黑屏和部分白色波浪線。

而這些異常是受到舞台LED屏的強烈光線干擾造成的，其導致相機傳感器記錄出現錯誤，影響最終成像效果。

對此，蘋果方面回應稱，這是一種極為罕見的情況，僅在LED燈光極亮且直射攝像頭時才會觸發，蘋果公司已經找到技術解決方案。

在9月10日凌晨1點，在蘋果2025秋季新品發布會上，iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro等產品悉數亮相。其中，iPhone Air成為蘋果推出的史上最薄手機，售價8599港元起。

9月12日，iPhone 17系列正式開啟預售，並於9月19日正式發售。

日前蘋果香港官網公布了iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max四款機型的保修期外維修費用。iPhone Air與iPhone 17的屏幕破裂（僅正面）維修預估費用高達2,579港元（未加入AppleCare+服務），相較於前代iPhone 16的2,139港元，上漲了440港元，引發了廣泛關注。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】