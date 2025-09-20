澤連斯基下周赴聯合國大會晤特朗普　討論烏克蘭安全問題

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，他計劃下周在聯合國大會期間再次與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，討論烏克蘭安全保障問題，並將敦促美方對俄實施更多制裁。澤連斯基亦表示，美國和烏克蘭第一夫人也計劃於下周舉行單獨會晤。



綜合外媒報道，澤連斯基將在此次聯合國之行中，詢問美國願意在和平解決方案中提供哪些安全保障。烏克蘭一直在推動安全保障承諾，以抵禦俄羅斯未來可能採取的入侵行動，而克里姆林宮則表示，任何西方軍人的參與都將被視為對俄羅斯的威脅。

圖為2025年8月18日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。（Reuters）

澤連斯基近日重申願意以任何形式與俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）會晤，無論是一對一會面，或是在有美國總統在場的情況下進行「三邊」會談。

澤連斯基還表示，他的妻子葉蓮娜（Olena Zelenska）很可能會在紐約與美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）會面，雙方將討論被俄羅斯綁架的烏克蘭兒童歸還問題。