巴黎聖母院塔樓重新對外開放　門票16歐元　可攀69米高塔頂賞景

始建於12世紀的法國最具代表性的古跡之一巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）在2019年4月發生火災，部份結構損毀，塔樓也暫停開放。經修繕的教堂主體在去年12月重新開放，南北兩座塔樓也在9月20日重新對外開放，遊客可購買16歐元的門票沿途攀爬塔樓至69米高的塔頂，觀賞巴黎壯麗景色。



塔樓的參觀路線經過調整，參觀者需經南側塔樓底部進入，攀登多達424級台階，才可抵達塔頂平台，塔樓中安放有兩口僅在重大場合才會奏鳴的主鐘，而在欣賞巴黎全景及修復完成的教堂尖塔後，參觀者需從北側塔樓步下，抵達地面。

2025年9月19日，法國巴黎，圖為巴黎聖母院通往塔樓的木質樓梯。（Reuters）

塔樓每週7日都可供遊客參觀，開放至晚上11時，每次限9人同時進入，而教堂則免費參觀。重開當日正值法國慶祝第42屆歐洲遺產日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則在此前一日參觀，並發文祝賀。