前管家新書爆料：哈里剛出生　查理斯稱「回卡米拉身邊」戴妃心碎

英國王室前職員、戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）生前的管家伯勒爾（Paul Burrell）9月11日出版新書《The Royal Insider》（暫譯：王室內幕者），內容談到在戴妃1984年誕下哈里王子後，其丈夫、當時為王儲的查理斯王子（現為英王查理斯三世）在醫院向她說出的一番話，包括指要「回到卡米拉身邊」，傷透戴妃心。



伯勒爾的新書全名為《The Royal Insider: My Life with the Queen, the King and Princess Diana》，講述他過去在王室任職時與已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、現任英王查理斯三世（King Charles III）、戴妃相處的故事。

戴安娜王妃生前的管家伯勒爾（Paul Burrell）出新書，在2025年9月11日出版（書籍封面）

據伯勒爾指，戴妃誕下哈里王子數小時後，查理斯抵達醫院探望妻子與兒子，戴妃後來曾向伯勒爾講述她與查理斯之間的對話內容。

根據新書稱，查理斯進醫院後看着嬰兒床，說道「哦，紅頭髮」，戴妃回答稱「你知道那是史賓沙（Spencer，戴妃來自史賓沙家族）基因，我們都是紅髮。」

新書寫道，對戴妃的「毀滅式打擊」之後降臨，查理斯說道「嗯，至少我有我的繼承人和後備人選了，而...... 我可以回到卡米拉身邊了（Well at least I've got my heir and spare now and…. I can return to Camilla）。」卡米拉當時為查理斯的婚外情人，現為英國王后。

伯勒爾指，戴妃向他描述自己的震驚，她對丈夫與當時已婚的卡米拉的感情並不感到驚訝，但她對丈夫在她剛生完孩子躺在醫院病床上時說出這樣的話感到驚愕。

伯勒爾指，他過去本來擔任英女王的侍從，至後來轉為服務查理斯、戴安娜一家，當時未有想到會「如走入戰區」，戴安娜曾向他指，查理斯說出過「從未愛你。娶你只是為了生孩子」等令人傷心的話，據伯勒爾形容，戴妃一直愛着查理斯、鄙視卡米拉，並曾指查理斯「從來不是想要情人，他想要的是母親」（He never wanted a lover. He wanted a mother）。