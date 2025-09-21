英國男隱瞞HIV史4年與多達400人發生性關係　警急尋318人接受篩查

英國倫敦警察廳9月19日表示，經過初步調查，一名因強姦和魯莽傳播性病而被定罪的42歲男子利用交友軟件，在4年間或與多達400名男性相約發生性關係，警方正尋找餘下318名受害者，呼籲他們主動與警方聯繫並接受愛滋病檢查。



倫敦警察廳指，患有愛滋病的Jonathan Carl於今年6月承認自己蓄意傳播愛滋病，最終於上月底因強姦與嚴重傷害罪遭判囚17年，並被處以15年性傷害預防令。根據法令，規定如果疑犯有新的性伴侶，必須在三天內通知警方。

經搜查其手機上同志交友程序，警方找到Carl在過去四年中與400多人聯繫的記錄，他在沒有如實告知自己身體情況下與他們發展過性關係，其受害者年齡介於17至60歲間。警方至今僅與其中82人取得聯繫，相信仍有至少318人受害。

2024年1月25日，英國倫敦，圖為警方隨身錄影設備將疑犯被捕一刻錄下。（倫敦警察廳）

警方在去年1月接到兩名男子報案後着手調查。兩名報案者在社交場合相遇，發現彼此遭遇驚人相似，意識到被同一人所害，隨後向警局報案。據指兩人分別在2022年10月以及2023年8月遭遇毒手，警方迅速採取行動並逮捕疑犯，才讓案件水落石出。

警方表示，已將至少82名受害男性緊急轉介至國民醫療服務體系（NHS）接受篩查。

根據英國法律，故意或魯莽傳播性病是犯罪行為，相當於造成嚴重的身體傷害。