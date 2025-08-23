英版「紅姐」？跨性別女子隱瞞生理性別　與男網友尋歡後被控性侵

中國南京「紅姐」事件曾引起全球廣泛關注。而近日英國一名21歲跨性別女子沃特金（Ciara Watkin，生理為男性）因涉嫌在約會時隱瞞生理性別，使男方誤以為她是「生理女」並與其發生性關係。沃特金因此遭控3項性侵罪名。



據《BBC》報道，21歲的沃特金透過通訊軟件認識一名同齡男性，並在見面後發生性關係。

檢察官李德（Paul Reid）在法庭上指出，沃特金告訴對方她正處於經期，拒絕對方觸碰她的下半身，以防止她的生理男身份曝光。

沃特金的辯護律師藍貝爾（Victoria Lamballe）強調，沃特金從13歲起就以女性身分生活。雖然未接受任何醫療處理或手術，仍保有男性生殖器，但她確實認為自己是女性。

藍貝爾表示，被告每天都需要刮鬍子，且仍保有男性生理特徵，「對方不可能不知道她的生理性別」。沃特金在法庭上否認了性侵指控。

檢方表示，本案的核心在於「知情同意」。男方告訴警方，若知道沃特金是生理男，絕不會與對方發生關係，並稱這件事讓他感到「噁心」且「失去男子氣概」。檢方並稱，沃特金向警方承認，一開始確實沒有告知對方自己的生理性別，原因是「很難找到對象」。

辯護律師主張，男方與沃特金相處了很長時間，更包括幾次親密關係，而他竟不知道沃特金的生理性別是男性，這「令人難以置信」。本案目前仍在審理中。

延伸閱讀：

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】