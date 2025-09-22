特朗普出席Charlie Kirk追悼會　啟程前讚揚生前影響力

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論員柯克（Charlie Kirk）日前遭槍殺身亡，其追悼會9月21日於亞利桑那州格倫代爾市（Glendale）舉行。美國副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）、聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）、國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）等高層官員，以及特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr）也出席並發表演講。



此次追悼會由柯克生前創辦的「美國轉捩點」（Turning Point USA）在格倫代爾市州立農業體育場（State Farm Stadium）舉辦，場館內可容納6.3萬人，大批民眾提早湧入球場。而由於特朗普及多名內閣官員也將出席，現場安全措施極為嚴密，包括入場者須通過金屬探測器等。

特朗普在啟程前表示，希望這場追悼會成為「一段療傷的時光」，並談到了他的已故盟友，稱讚他通過旗下組織「美國轉捩點」，在大學校園成功為共和黨爭取支持。

+ 1

特朗普形容，「他（Charlie Kirk）做得非常出色，深深地吸引了年輕人，因為他們愛戴他」。他又稱，大學校園過去對保守派來說是危險地方，但現在變得炙手可熱。

美媒引述白宮官員指，特朗普會在追悼會上發表講話，內容「將聚焦柯克的一生」，以及柯克對「讓美國再次偉大（MAGA）」運動的影響，預料會比總統平時演講「更加個人化」。