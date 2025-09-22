歐洲多國機場遭網絡攻擊　系統供應商：恢復工作進入最後階段

為歐洲多個機場提供處理登機手續系統的服務供應商Collins Aerospace於9月19日遭到入侵，導致英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）、布魯塞爾機場（Brussell Airport）和柏林機場等機場營運備受影響。Collins Aerospace於22日發聲明表示，全面恢復系統功能的更新工作已進入最後階段。



路透社報道，Collins Aerospace於22日透過聲明發布上述消息，並指它正在與4個受影響的機場和航空公司客戶合作協調。

2019年4月3日，德國漢堡，柯林斯航空系統（Collins Aerospace）在飛機內飾博覽會 (Aircraft Interiors Expo)上的攤位。（Getty Images）

柏林和希斯路機場仍有航班延誤和取消的情況，但自21日起混亂狀況已明顯緩解；布魯塞爾機場的問題則較嚴重，當日257個預定出發航班中，有50個需要取消。

報道引述當地監管機構稱，他們懷疑事件是一系列黑客攻擊中的一部份，目前正調查這次黑客攻擊的來源。

2025年9月20日，英國倫敦，為歐洲多個機場提供處理登機手續系統的服務供應商Collins Aerospace遭到入侵後，旅客們在希斯路機場（Heathrow Airport）4號航廈排隊辦理登機手續。（Reuters）

疑似相關的網絡攻擊涉及醫療保險、汽車等多個行業，汽車製造商Jaguar Land Rover（又稱捷豹路虎）早前就因網攻而導致資料外泄及生產暫停。