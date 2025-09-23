歐洲多國機場電腦被攻擊　歐盟網絡安全局證實涉勒索軟件

歐洲多國機場近日電腦系統癱瘓，歐盟網路安全局（ENISA）9月22日證實，是遭到黑客的勒索軟件攻擊造成。路透社報道，歐洲多個機場的服務至22日仍受影響。



2019年4月3日，德國漢堡，柯林斯航空系統（Collins Aerospace）在飛機內飾博覽會 (Aircraft Interiors Expo)上的攤位。（Getty Images）

ENISA表示，為歐洲多個機場提供處理登機手續系統的服務供應商Collins Aerospace，是遭到勒索軟件攻擊，執法部門正調查。ENISA稱，勒索軟件會將數據鎖定，直至被攻擊機構支付贖金，才能恢復存取權限。不過，ENISA未公布攻擊來源。

Collins Aerospace於22日表示， 仍在與受影響的機場合作處理問題，包括比利時布魯塞爾機場（Brussell Airport），以及歐洲最繁忙的倫敦希斯路機場（Heathrow Airport），目前正處於完成軟件更新的最後階段，以幫助恢復所有功能。

路透社報道，德國柏林機場22日由於馬拉松比賽，令客流量比平時高，但由於登機手續系統仍未恢復，航班起飛延誤超過一小時。 布魯塞爾機場使用iPad和筆記型電腦在為旅客辦理登機，機場指22日共有約550班機升降，當中至少60班取消。