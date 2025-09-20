孫太一｜TikTok協議：中美關係中的又一次嘗試與突破

美東時間周五清晨（8點06分），中美元首的通話比原定時間提前近一個小時開始。這不僅顯示出特朗普的迫切心態，也預示着當日將有重大動作出台。短期來看，通話本身就足以成為特朗普的政績，因為華爾街高度期待中美關係出現緩和。如果TikTok協議能夠落地，不僅相關企業有望獲益，整個美國市場也可能將其視為貿易戰緩和的信號，從而提振信心，推動股市繼續攀升——所以早早開始通話，特朗普也許也是希望讓成果能夠在美股開盤時就能起到助推作用。



中期而言，這次通話為雙方未來的面對面會晤鋪平了道路，無論是在韓國APEC峰會期間，還是特朗普的下一次訪華。從長期來看，它為中美雙方探索建立起更為制度化的協商機制提供了示範，為未來解決更棘手的問題積累了經驗。



華府異議者眾 政治爭拗難休

在本輪圍繞TikTok的談判中，雙方在多個關鍵點上做出了突破。美方希望能在股權和數據層面取得主導權，確保美國用戶數據存儲在本土；中方則堅持不出售演算法，並保持對TikTok管理運營的影響力。雖然協議的具體細節尚未完全公開，但在股權、數據、演算法、運營和合規等多方面的難點上，顯然已有共識。

TikTok是廣受美國青少年歡迎的手機應用程式。（Reuters/設計圖片）

值得注意的是，這並不意味着美方完全滿意。前白宮國家安全委員會中國事務主任杜如松公開批評該協議是「美方的全面投降」，並警告北京仍能影響1.8億美國用戶的內容推送。接下來，協議的合法性及其對國家安全的影響，仍將在美國政壇引發持續的爭論。

關於財團的構成，目前傳出的方案是由甲骨文、銀湖資本與安德森·霍洛維茨組成的美方財團控股新設的美國實體約八成股份，字節跳動的中資股東持有餘下部分，並由美方主導董事會。甲骨文能夠入局，有其獨特的政治和商業優勢：其創始人和高層與特朗普關係密切，贏得了政府信任；在技術層面，甲骨文承諾可保障數據安全，符合華盛頓的關切；在商業模式上，其提出「合作而非全面收購」的方案，比微軟等競爭者更務實，也更易被中方接受。

商業交易背後展現中美協商機制

從更宏觀的角度看，TikTok協議雖是一次商業交易，卻具有超越企業層面的政治意義。它延續了自斯德哥爾摩會談以來形成的「高官初步交流—團隊細化談判—元首最終確認」的協商機制，證明了這種機制的有效性。機制雖已形成，但議題難度並未降低。下一輪談判中，美方可能重點推動稀土與磁鐵出口問題，而這將要求美方在晶片等高科技領域作出對等讓步。然而，美國國內的政治博弈能否允許這種妥協，仍然存在很大不確定性。

7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談。會談前中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手（新華社）

與此同時，通話前英偉達在中國市場遇冷，也帶有明顯的戰略意味。對中方而言，如果美方出售的只是閹割後的晶片，不僅性能受損，還可能存在安全隱患，不如加速自主研發替代方案。因此，這種「冷遇」既是現實選擇，也是談判中的籌碼。另一方面，英偉達與英特爾的合作，則被視為美國重塑AI產業格局的重要一步。算力與製造的結合意味着美國將在設計—製造—應用全鏈條上形成更穩固的「內迴圈」，減少對台積電和三星的依賴，增強供應鏈安全。這對中國的影響是雙重的：一方面可能進一步壓縮中國獲取頂尖算力的空間，拉大技術差距；另一方面也將倒逼中國加快自主突破，探索替代路徑。

習近平釋善意 提二戰中美並肩作戰

TikTok協議雖讓中美關係暫時出現積極信號，但並不意味着互信的穩固建立。關稅、非關稅壁壘、稀土出口管制以及芬太尼等議題，仍是難以調和的「硬骨頭」。隨着美國中期選舉臨近，中國議題可能再度被政治化。特朗普在台灣問題上的克制，也未必能夠在國內強硬派的壓力下保持不變。

2025年9月19日，《衛報》報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）競選團隊有一位億萬富翁捐贈者利茲尤萊因（Liz Uihlein），她今年曾給員工發送電子郵件，內含一副漫畫，諷刺特朗普自以為在中美貿易談判佔上風。（Getty/ Reuters）

值得一提的是，習近平在通話中特別提到中美在二戰中曾是並肩作戰的盟友，並提及不久前紀念抗戰勝利80周年時邀請美國飛虎隊成員遺屬登上天安門觀禮。這番話既是對歷史的回顧，也是對特朗普此前社交媒體發言的回應，更是中美釋放積極信號的又一例證。

總體而言，TikTok協議是一次有意義的嘗試和突破。它讓人看到了中美在高度緊張局勢下仍可尋求共識的可能，但真正考驗雙方政治智慧的，仍是那些尚未觸及的深層矛盾。

作者孫太一是美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。



文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。

