聯合國大會｜特朗普晤澤連斯基　稱烏克蘭有力重奪所有失去領土

聯合國大會第80屆會議一般性辯論9月23日（周二）起在紐約舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）在大會舉行期間與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行會晤。特朗普一改過往要求烏克蘭在領土作出讓步的口風，認為在歐盟與北約的支持下，烏克蘭有能力重奪所有被俄羅斯侵佔的領土。



特朗普在與澤連斯基會晤後，在其社交平台發文指：「在充分了解並理解烏克蘭與俄羅斯的軍事和經濟形勢，以及它對俄羅斯造成的經濟困境之後，我認為，在歐盟的支持下，烏克蘭完全有能力戰勝一切，最終恢復所有原有領土。」

特朗普在與澤連斯基會晤後發文支持烏克蘭重奪所有被侵佔的領土：

2025年9月23日，美國紐約，第80屆聯合國大會舉行期間，美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行會晤。特朗普一改過往要求烏克蘭在領土作出讓步的口風，認為在歐盟與北約的支持下，烏克蘭有能力重奪所有被俄羅斯侵佔的領土。（X@sentdefender）

特朗普指：「隨着時間的推移、耐心的積累，以及歐洲，尤其是北約的財政支持，重奪所有領土完全是一個可行的選擇。何樂而不為呢？俄羅斯已經漫無目的地打了三年半的仗，而這場戰爭，一個真正的軍事強國應該不到一周就能打贏。」

特朗普表示：「俄羅斯的表現強差人意。事實上，這反而讓他們看起來像一隻「紙老虎」。當莫斯科以及全俄羅斯所有大城市、鄉鎮和地區的居民都認清這場戰爭的真相時：他們幾乎不可能通過排長龍獲得汽油，以及他們在戰爭經濟中發生的所有其他事情，他們大部份的資金都花在與烏克蘭的戰爭上，而烏克蘭擁有強大的精神，而且只會越來越堅韌，烏克蘭將重奪所有原有的領土，誰知道呢，甚至可以走得更遠！」

2025年9月23日，美國紐約，美國總統特朗普（Donald Trump，右）在聯合國第80屆會議期間與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）舉行會面。（Reuters）

特朗普總結道：「普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和俄羅斯正面臨巨大的經濟困境，現在是烏克蘭採取行動的時候了。無論如何，我祝福兩國一切順利。我們將繼續向北約提供武器，讓北約盡情使用。」