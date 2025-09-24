特朗普出席聯大期間與盧拉「擁抱20秒」並短暫交談　兩人下周會面

美國總統特朗普（Donald Trump）9月23日表示，他下星期將會與巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）會面。特朗普稱，他在紐約出席聯合國大會期間，曾與盧拉簡短交談並擁抱，形容雙方有默契，進行了良好的交談。他又指，兩人同意下星期會面，形容是個「好兆頭」。



特朗普周二在聯大演講中提到：「我們擁抱了，大家都很驚訝。我們同意下週再見面。雖然只有短短20秒，但我們談得很愉快。盧拉看起來是個非常友善的人，我喜歡他，他也喜歡我。」不過，這段友善的講話之前幾秒，特朗普才以威脅語氣表示，如果巴西不靠攏美國，將面臨困難。

據巴西媒體報道，當局確認兩位領導人在聯合國總部短暫會面，特朗普主動提出進一步對話的意願，盧拉也表示接受。雙方團隊正在安排後續的正式交流，可能以電話或面對面形式進行。不過，盧拉在聯合國大會致辭時，嚴厲譴責美國的外交政策，批評華府在前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因策劃政變被判監27年，而將巴西的關稅稅率加至50%，實施簽證限制及金融制裁。

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在聯合國大會致辭時，嚴厲譴責美國的外交政策，批評華府在前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因策劃政變被判監27年。（Reuters）

過去幾個月，兩位領導人一直在巴西前總統博爾索納羅的審判和定罪問題上爭執不下。今年8月，特朗普對許多從美國進口的巴西商品徵收50%的關稅，以反擊他所謂的針對博爾索納羅的「政治迫害」。

有分析指，這次兩人的互動，既有象徵性的善意，同時還伴隨了潛在的外交警告。對巴西而言，如何在維護主權與應對美國壓力之間取得平衡，將是未來外交政策的關鍵挑戰。而對特朗普來說，這一「示好」可能是一場策略性的演出，旨在塑造國際領袖的形象，以及維持對拉美地區的影響力。