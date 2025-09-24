去年企圖暗殺特朗普　槍手被判罪成面臨終身監禁

去年美國總統大選期間，時任共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普） 於佛羅里達州的高爾夫球場成為暗殺目標，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）於9月23日表示，當時被捕的疑犯魯斯（Ryan Wesley Routh）已被判處企圖暗殺罪成，他還被判犯有其他四項罪名，包括妨礙聯邦特工執法和非法持有武器等，面臨的最高刑罰是終身監禁。



+ 5

特朗普讚揚判決 指疑犯心懷惡意

路透社報道，為期12天的審判在佛羅里達州皮爾斯堡（Fort Pierce）聯邦法院進行，審理此案之前，總統特朗普盟友、右翼評論員柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡，令政治暴力再度成為全國關注的焦點。

邦迪表示，23日將魯斯定罪的判決，彰顯了司法部懲罰政治暴力分子的決心。這宗暗殺未遂事件不僅是對總統的攻擊，更是對國家的侮辱。

特朗普也在社交平台發文讚揚判決，指審判過程一絲不苟，感謝法官和陪審團付出的時間、專業和耐心。他又表示，槍手是「心懷惡意的惡人，他們（當局）抓住了他」。他感謝特勤局、佛州執法部門，以及那位發現槍手後跟蹤的人員。

圖為2025年8月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）、司法部長邦迪（Pam Bondi）和國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）出席白宮記者會，發布室華盛頓特區部署聯邦執法人員的內容。（Reuters）

魯斯被指去年9月15日，藏身特朗普名下的國際高爾夫俱樂部附近，被捕時遭搜出軍用級SKS步槍，被指準備攻擊將前往打高球的特朗普。 檢察官在審判開始時形容，魯斯的陰謀經精心策劃，而且極其嚴重，「如果沒有特勤局特工的干預，特朗普就不會活著」。