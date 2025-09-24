去年企圖暗殺特朗普槍手 在法院聽完判決突拿筆刺頸
撰文：洪怡霖
去年美國總統大選期間試圖暗殺時任共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的魯斯（Ryan Wesley Routh）周二（9月23日）於美國法院接受判決。陪審團宣讀判決，魯斯5項罪名全部被裁定有罪。宣讀判決結果後，法庭陷入混亂場面，魯斯試圖用筆刺自己的脖子，隨後被強行帶離法庭。
路透社引述消息人士稱，魯斯所用的筆是經過特殊設計無法造成傷害的，因此只在他的脖子上留下淤青或痕跡，他並未受傷。
四名武裝法警之後包圍魯斯，在陪審團離開法庭後，魯斯似乎站了起來。隨後，魯斯被帶離法庭，而魯斯的女兒則於法庭內大喊：「爸爸，我愛你。別做任何事。我會把你救出來的。」
她在魯斯被護送出法庭前還大喊：「他沒有傷害任何人。這不公平。這一切都是被操縱的。你們都是混蛋」。
美國地區法官Aileen Cannon隨後允許魯斯戴着鐐銬在法警的押送下返回法庭。他被告知12月18日宣判。
