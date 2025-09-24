紐約查獲10萬張非法SIM卡　聯合國大會保安升級

在美國總統特朗普於聯合國大會發表演說的數小時前，美國特勤局宣布，他們在紐約地區搗毀了一個用於威脅美國政府官員的複雜電子裝置網絡。



特勤局星期二（9月23日）發表的聲明說，這些設備集中在距離聯合國大會35英里（56公里）的範圍內。

路透社引述聲明稱：「初步分析顯示，國家威脅行為者與聯邦執法部門所掌握的個人之間，曾有手機通訊。」

當局在多個地點查獲了300多台用戶識別模塊（SIM）伺服器和10萬張SIM卡，特勤局指出，這次行動消除了對其保護行動的迫切威脅。這些設備是用於「針對美國政府高級官員進行多起電信相關威脅」。

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）在聯合國總部出席第80屆聯合國大會時發表演說。（Reuters）

特勤局紐約外勤辦公室主任馬特·麥庫爾（Matt McCool）在一份視頻聲明中說：「這個網絡有可能癱瘓手機信號塔，並實際上關閉紐約市的蜂窩網絡。」

他說，這些設備不再對紐約地區構成威脅。

白宮尚未回應置評請求。

這些設備可能用於發動一系列電信攻擊，包括癱瘓手機基地台、發動網路資安攻擊，以及讓犯罪組織和威脅行為者之間進行加密通訊。

這個網絡涵蓋地區包括紐約州、康乃狄克州及新澤西州。麥庫爾說，特勤局於春季開始調查，並與其他聯邦和地方機構合作追蹤這些設備。法證分析人員正在檢查相當於10萬部手機的數據。

特勤局說，目前無法詳細說明幕後黑手是誰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

