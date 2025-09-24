中國呼籲管控俄烏衝突外溢影響　重申各方應遵守「三不原則」

新華社報道，中國常駐聯合國副代表耿爽9月23日在安理會烏克蘭問題高級別會議上發言，呼籲管控俄烏衝突外溢影響。



耿爽周二在會上表示，烏克蘭危機對世界經濟發展造成巨大衝擊，發展中國家首當其衝。國際社會應就糧食、能源、金融、貿易以及關鍵基礎設施保護等問題加強合作，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。他又指，以烏克蘭危機為由濫施單邊制裁和「長臂管轄」，無助於危機政治解決，反而會導致新的問題，應予摒棄。

耿爽說，當前戰事未有停歇跡象，衝突當事方仍在開展大規模無人機和導彈襲擊，大量武器彈藥仍在持續流入戰場。 中方一直呼籲遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，希望各方都為局勢降溫發揮建設性作用，為早日停火止戰創造必要條件。

2025年8月16日，在俄烏戰爭下，俄羅斯佔領的頓涅茨克（Donetsk）一棟建築出現大洞，俄方指是烏克蘭攻擊所致（Reuters）

他續稱，平民是衝突的最大受害者。 衝突當事方應保持冷靜克制，嚴格遵守國際人道法，在任何情況下都要避免攻擊平民和民用基礎設施，避免使用大規模殺傷性武器。 國際社會應加大人道救援力度，説明受危機影響的民眾渡過難關。

耿爽重申，從烏克蘭危機爆發第一天起，中方就秉持客觀公正立場，呼籲停火止戰，堅持勸和促談，推動政治解決。中方願同國際社會一道，繼續為推動烏克蘭危機早日政治解決發揮建設性作用。