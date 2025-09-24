中國乘客涉為取消航班虛報客機有炸彈　夫婦兩人馬來西亞被捕

一對中國籍夫婦為要求取消航班，竟通過電郵向航空公司謊報，稱某航班飛機里有炸彈，引發極大恐慌，最終兩人被警方逮捕。



據了解，兩名疑犯分別為29歲的中國籍男子及其28歲的妻子，他們於周一晚8時在馬來西亞沙巴州仙本那一家旅館被警方逮捕，警察起獲其中一名疑犯據信用來發出恐嚇電郵的VIVO X200 Pro Mini手機。

警方最終援引刑事法典506和505（b）條文（刑事恐嚇及發表可引起公眾恐慌的言論）和1998年通訊及多媒體法令233條文展開調查。

警方於周二把兩名疑犯押往法庭，申請為期四天的延扣令，以協助警方錄取疑犯和證人的口供，以及進一步核實郵件的IP位址是否出自於兩人。

馬來西亞報章《中國報》引述警方提供的案件詳情說，一家航空公司於本月20日收到一份女疑犯電郵，內容要求公司取消本月23日從斗湖飛往吉隆坡的航班，因飛機上有炸彈，由於事關重大，公司立即向斗湖警方投報。

對此，仙本那代警區主任嘉法哈京副警監受詢時證實逮捕行動，案件目前由斗湖警方接手調查。

